اسرائیل برای آزادی شالیت باید با حماس گفتگو کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، این منابع اعلام می کنند که برای آزادی شالیت کمیته تحت سرپرستی "حاییم رامون" معاون نخست وزیر که مسئول پیگیری اسرا است، باید تصمیم بگیرد که آیا اسرائیل مواضع خود را در قبال زندانیان حماس تعدیل کند یا خیر؟

این روزنامه می نویسد: کمتر از یک هفته پس از بازگرداندن جسد "الدار رگو" و ایهود گلدواسر" از لبنان، کمیته تحت رهبری معاون نخست وزیر که وزیر خارجه و دیگر مقام های ارشد نیز در آن حضور دارند باید تلاش خود را آغاز کنند.

یک مقام دولتی به این روزنامه گفت: "در پایان به رغم گفتگوهای محدودی که داشتیم مجبور خواهیم شد تا با حماس گفتگو کنیم".

این مقام که نامی از وی برده نشده با اشاره به آزادی زندانیان فلسطینی در قبال شالیت افزود: "تل آویو برای بازگرداندن شالیت به اسرائیل بهای گزافی را پرداخت خواهد کرد".

ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم نیز در این باره گفت: تا زمانی که شالیت بازنگردد آرامش نخواهیم داشت.

در همین ارتباط گفته می شود که برخی دیگر از محافل صهیونیستی با فشار بر مقام های این رژیم خواهان تلاش آنها برای بازگرداندن شالیت هستند.

این گروهها بر این عقیده هستند که شالیت نباید یاد آور "رون آراد" کمک خلبانی مفقود شده اسرائیلی باشد که سالهاست از سرنوشت آن خبری در دست نیست، و تاکید دارند که نباید با طول دادن حل این مسئله مشکلات بیشتری برای این سرباز اسرائیلی پیش آید.