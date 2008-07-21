جزئیات آئین نامه شرکت دانشجویان علوم پزشکی در آزمونهای جامع علوم پایه

به گزارش خبرنگار مهر، آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی به منظور ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاهها بر اساس مصوبه ستاد عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه گروه پزشکی شورای عالی برنامه ‌ریزی انجام می پذیرد.

شرایط شرکت دانشجویان دوره دکتری عمومی پزشکی در امتحان جامع علوم پایه پزشکی، قبولی در کلیه دروس مرحله اول(درسهای علوم پایه و درسهای عمومی) و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است. فارغ التحصیلان خارج از کشورکه جهت تکمیل دوره دکتری عمومی پزشکی وارد دانشکده های پزشکی می شوند در صورت مشمول بودن باید در این امتحان شرکت کنند.

دانشجویانی که در کشورهای خارج از ایران مشغول به تحصیل بوده و به یکی از دانشگاههای کشور منتقل شده اند در صورتی که از نظر درسی هم ردیف دانشجویان مشمول قرار گیرند باید در این امتحان شرکت کرده و تنها پس از قبولی مجاز به ادامه تحصیل هستند.

برای دانشجویان ورودی 84 -83 و به بعد حداکثر دفعات مجاز شرکت در امتحان سه بار است و چنانچه دانشجو برای سومین بار در امتحان نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی پزشکی محروم و برابر مقررات می تواند به یکی از رشته های گروه پزشکی در مقاطع کاردانی یا کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تغییر رشته دهد. برای دانشجویان ورودی قبل از مهر ماه 83 حداکثر تعداد دفعات مجاز 4 نوبت خواهد بود.

شرایط شرکت دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی در آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی همانند شرایط دانشجویان پزشکی است. آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی مشمول آن عده از داوطلبانی می شود که پیش از نیمسال اول 74 -73 به هر دلیلی وارد دوره پره کلینیک نشده اند.

شرایط شرکت دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی در امتحان جامع علوم پایه داروسازی نیز مانند دیگر رشته های پزشکی و دندانپزشکی است.

دانشجویانی که به هر دلیل موجه یا غیر موجه در امتحان شرکت نکنند تا شرکت و قبولی در امتحان، حق ادامه تحصیل در دوره پره کلینیک در رشته دندانپزشکی و دوره فیزیوپاتولوژی در رشته پزشکی و مرحله دوم در رشته داروسازی را ندارند و غیبت غیر موجه در امتحان جامع علوم پایه به منزله یک نوبت شرکت در امتحان محسوب می شود.

دانشگاه باید از معرفی افراد غیر واجد شرایط خودداری کنند. مجری برگزاری امتحان مرکز سنجش آموزش پزشکی است که به طور همزمان در دانشگاههای مربوطه و با حضور نماینده رسمی این مرکز انجام می شود.