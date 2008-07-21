  1. هنر
نمایش "تبرئه‌شده" از شبکه چهار پخش می‌شود

نمایش "تبرئه‌شده" به کارگردانی منیژه محامدی که اردیبهشت‌ماه در تئاتر شهر روی صحنه رفته بود، به زودی از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

اصلان شاه‌ابراهیمی مدیر تولید ضبط نمایش‌های روی صحنه برای شبکه چهار به خبرنگار مهر گفت: نمایش "تبرئه شده" بعد از پایان نمایش "پسران آفتاب" به کارگردانی هنری محمد رحمانیان روی آنتن شبکه چهار می‌رود. ضبط و پخش نمایش‌های روی صحنه به تهیه‌کنندگی مسعود ساکت اف از شبکه چهار خاتمه دادن به قهر مخاطبان به تئاتر است.

این نمایش که بر اساس داستانی واقعی است به ماجرای تبرئه‌شدگان زندان‌های آمریکا می‌پردازد و محمد اسکندری، مهوش افشارپناه، مجید جعفری، عمار تفتی، محمد نادری، محمود لاچینی، فرناز رهنما، سام کبودوند، محمد خداوردی، داریوش برزگر و روح‌الله نادرپور در آن بازی کرده‌اند.

احمد کچه‌چیان طراح صحنه، مریم غیورزاده طراح لباس و آرشام مؤدبیان آهنگساز و دستیار کارگردان نمایش "تبرئه‌شده" هستند. محامدی علاوه بر کارگردانی، ترجمه متن و بازنویسی آن را به عهده دارد. نمایشنامه "تبرئه‌شده" سال 2005 در قالب فیلم تلویزیونی با بازی سوزان ساراندون در آمریکا تولید شد.

