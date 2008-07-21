به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه، کتاب "مناجات نامه منظوم منسوب به حضرت علی(ع)" به خط استاد میرعلی هروی هنرمند برجسته قرن دهم هجری محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی یکی از متونی است که علاوه بر اهمیت عرفانی و ویژگی های ادبی در مسیر تاریخ به یکی از سنجه های هنری استادان خوشنویسی تبدیل شده است.

این مرقع 12 صفحه و هر صفحه آن شامل 12 سطر است که در سال 939 هجری قمری به رشته تحریر درآمده است. کلیه اوراق این مرقع با کاغذ ابری متن و حاشیه شده که متن خوشنویسی با طلا اندازی، دندان موشی و جدول کشی آراسته شده است.

همچنین خوشنویسان برجسته ای چون سلطان علی مشهدی، میرعلی هروی، میر عماد سیفی، میرزا غلامرضا اصفهانی، احمد قوام، غلامحسین امیرخانی و... در معلای مرتبه خود به کتابت این متن عارفانه به خط نستعلیق مبادرت کرده اند.

این کتاب توسط موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی به صورت نفیس به چاپ رسیده است که ساعت 17.30 روز چهارشنبه دوم مرداد با مشارکت موزه هنرهای دینی امام علی(ع) در سرسرای نور این موزه واقع در خیابان ولی عصر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 رونمایی می شود.