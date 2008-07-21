20 هزار تبعه خارجی در استان مرکزی زندگی می کنند

غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: حدود ‪ ۱۹‬هزار نفر از این تبعه خارجی افغان هستند که طبق آیین نامه‌های موجود تنها در سه شهرستان اراک، ساوه و دلیجان مجاز به زندگی هستند.

وی با اشاره به اینکه حضور اتباع افغان در سایر شهرستانها خلاف است و با آنها برخورد قانونی می‌ شود، اضافه کرد: درحال حاضر سه هزار دانش آموز تبعه افغان در استان از خدمات آموزشی بهره‌مندند.

غلامی با اعلام آغاز سومین دوره طرح آمایش اتباع بیگانه در استان گفت: با اجرای این مرحله طرح، سامانه اطلاعات اتباع خارجی استان کامل شده و از این پس به صورت متمرکز این کارتها شش ماهه صادر می‌شود.

وی، دریافت کارت تردد برای اتباع خارجی را در خارج سه شهر مجاز استان ضروری دانست.