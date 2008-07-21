  1. استانها
  2. مرکزی
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

20 هزار تبعه خارجی در استان مرکزی زندگی می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اتباع خارجی استانداری استان مرکزی گفت: 20 هزار تبعه خارجی در استان مرکزی زندگی می کنند که اکثر آنها از اتباع افاغنه هستند.

غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: حدود ‪ ۱۹‬هزار نفر از این تبعه خارجی افغان هستند که طبق آیین نامه‌های موجود تنها در سه شهرستان اراک، ساوه و دلیجان مجاز به زندگی هستند.

وی با اشاره به اینکه حضور اتباع افغان در سایر شهرستانها خلاف است و با آنها برخورد قانونی می‌ شود، اضافه کرد: درحال حاضر سه هزار دانش آموز تبعه افغان در استان از خدمات آموزشی بهره‌مندند.

غلامی با اعلام آغاز سومین دوره طرح آمایش اتباع بیگانه در استان گفت: با اجرای این مرحله طرح، سامانه اطلاعات اتباع خارجی استان کامل شده و از این پس به صورت متمرکز این کارتها شش ماهه صادر می‌شود.

وی، دریافت کارت تردد برای اتباع خارجی را در خارج سه شهر مجاز استان ضروری دانست.

کد خبر 719433

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها