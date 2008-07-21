به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد مجتمع کانون استان آذربایجان شرقی در حالی میزبان اعضاء کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز بود که این شهر به تازگی درخواست میزبانی دوازدهمین جشنواره نمایش عروسکی مراکز کانون را ارائه کرده است.

در این جلسه که معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز نیز در آن حضور داشت همه اعضا بر این نکته تأکید کردند که در صورت موافقت دبیرخانه جشنواره در تهران با میزبانی کانون تبریز، از برپایی این جشنواره حمایت خواهند کرد.

همچنین موافقت با احداث مراکز خاص آموزش نجوم و سفال، راه‌اندازی نخستین کافی نت کودکان و نوجوانان در تبریز و افزایش کتابخانه‌های سیار شهری و نیز تهیه مجموعه فرهنگ شهروندی برای بچه‌ها با مشارکت و همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری از دیگر مصوبات جلسه بود.

حسین سلیمی باهر مدیر کانون آذربایجان شرقی نیز در این جلسه از فعالیت‌های کانون گزارش داد. به گفته وی بودجه عمرانی سال 87 کانون استان دو میلیارد و 500 میلیون ریال است که با تجهیز دو مرکز جدید در تبریز و مراکز مهربان، چاراویماق، ورزقان و بستان‌آباد تعداد مراکز کانون در استان به 30 خواهد رسید.