ناظران شورای نگهبان در آذربایجان باید از وابستگی به جریانات سیاسی پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، محمدرضا غفاری آذر صبح امروز در همایش ناظران شورای نگهبان در بوکان اظهارداشت: عدم وابستگی ناظران شورای نگهبان به جریان‌های سیاسی یکی از ویژگی‌های ارائه عملکرد صحیح و درست از سوی این ناظران می باشد.

وی با بیان اینکه این شورا از جایگاه رفیع و مهمی در ارکان نظام اسلامی برخوردار است، بیان داشت: شورای نگهبان از بدو تاسیس تاکنون همواره مستقل و در چارچوب حفظ منافع نظام اسلامی حرکت کرده است.

مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان بوکان نیز در این نشست عملکرد اعضای این دفتر را در برگزاری انتخابات اخیر مثبت ارزیابی کرد.

مصطفی نوربخش گفت: شورای نگهبان ضامن اسلامیت و بقای جمهوری اسلامی بوده و از یادگارهای ارزشمند امام (ره) در پاسداری از ارزش‌های والای اسلامی و قوانین شرعی است.