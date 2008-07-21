تغییر موضع آمریکا در برابر عراق یا بازی با کلمات

توفان مخالفت با توافقنامه راهبردی بلند مدت آمریکا وعراق هر روز، وسیع تر و همچنین اجماع عراقی ها برای خروج اشغالگران از عراق کامل تر می شود. به همین دلیل طرف آمریکایی برای فرار از این توفان و به بن بست نرسیدن مذاکرات برای نهایی شدن آن توافقنامه، در هر مقیاسی جهت قانونمند کردن حضور نظامی خود پس از پایان مهلت تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد (پایان سال جاری میلادی)، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر عراق از توافق بر سر "سند حسن نیت" برای خروج نظامیان آمریکایی ازعراق سخن می گوید.



ادبیات گفتگوی بوش با مالکی به قدری ماهرانه و هوشمندانه تنظیم و ارائه شد که قبول بغداد با طرح حسن نیت واشنگتن برای خروج، شاید هزینه آن به مراتب بیشتر از تنظیم یک جدول زمانبندی برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق باشد. برای اینکه "افق زمانی" که رئیس کاخ سفید در گفتگو با مالکی برای خروج اشغالگران از عراق سخن گفت، سقف آن مشخص نیست و امکان دارد سالها طول بکشد، اما تعیین جدول زمانبندی شده از سوی بغداد و واشنگتن و مورد تایید دو طرف افق و چارچوب آن معلوم بوده و می توان امیدی به خروج نظامیان آمریکایی طی چند سال آینده را داشت.

همچنین بهبود وضع امنیتی عراق و واگذاری امنیت 10 استان از 18 استان از اشغالگران به نیروهای امنیتی عراق به ارائه افق کلی خروج نیروهای آمریکایی از این کشور منجر شده است. بدین ترتیب کمرنگ شدن بهانه های حضور بلند مدت نظامی آمریکا در عراق منجر به آن شده است که جرج بوش در گفتگو با نوری المالکی به "افق زمانی نامشخص" برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق اشاره کند.

با این وجود، مسیر حرکت مذاکرات توافقنامه امنیتی - راهبردی ، بغداد - واشنگتن با توجه به تشدید توفان مخالفتها مسیری ناهموار است که آمریکا تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا این توافقنامه حتی با نسخه مورد تایید عراق ( تعیین شدن زمان خروج آمریکاییها ، تضمین حاکمیت عراق، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک عراق علیه تجاوز به کشورهای همسایه و حذف مصونیت قضایی نظامیان آمریکا) یا آن را تفاهمنامه بنامیم،امضا شود؛ تغییر قدرت در کاخ سفید نیز فرایند فوق را تغییر نخواهد داد و برای اینکه عراق پس از فروپاشی نظام دو قطبی در راستای برنامه جهانی آمریکا قرار دارد که تسلط بر شاهراه انرژی شاه بیت این رویکرد است.

"علی کرمی" کارشناس مسائل بین الملل