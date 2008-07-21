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۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۸

توکلی به مهر خبر داد:

توزیع کارت کنکورکاردانی فنی و حرفه‌ای از فردا/ برگزاری آزمون در 4مرداد

توزیع کارت کنکورکاردانی فنی و حرفه‌ای از فردا/ برگزاری آزمون در 4مرداد

معاون سازمان سنجش گفت: کارت داوطلبان آزمون دوره های کاردانی آموزشکده های وابسته به آموزش و پرورش صبح و بعدازظهر اول و دوم مرداد و صبح پنجشنبه سوم مرداد در حوزه های توزیع کارت 309 شهرستان مختلف کشور توزیع می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اطلاعیه درباره تاریخ، محل و نحوه توزیع کارت این آزمون در نشریه پیک سنجش امروز منتشر شده است، گفت: داوطلبانی که بر اساس جدول شماره یک اطلاعیه توزیع کارت، شهرستان آنها تهران تعیین شده است، بر اساس جدول شماره 3 اطلاعیه با توجه به سال تولد و شماره شناسنامه برای دریافت کارت اقدام کنند.

وی درباره توزیع کارت داوطلبانی که محل توزیع کارت آنها براساس جدول شماره 1 شهرستانهایی به جز تهران تعیین شده است، گفت: کلیه متولدین سال 70 و بعد از آن روز سه شنبه 1 مرداد، متولدین 1369 عصر سه شنبه 1 مرداد، متولدین 1368 صبح چهارشنبه 2 مرداد، متولدین 1365، 66 و 67 بعدازظهر چهارشنبه 2 مرداد و متولدین سالهای 64 و قبل از آن صبح پنجشنبه 3 مرداد برای دریافت کارت خود اقدام کنند.

توکلی با تأکید بر اینکه کارت ورود به جلسه به شخص داوطلب و در قبال ارائه کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار و یا هرگونه کارت عکس دار معتبر ارائه می شود، گفت: آزمون 22 کد رشته امتحانی با 409 هزار و  92 نفر که از این تعداد 93 هزار و751 نفر زن و 315 هزار و 341 نفر مرد هستند در صبح جمعه 4 مرداد و آزمون 19 کد رشته امتحانی با تعداد 179 هزار و 458 داوطلب که از این تعداد 124 هزار و 970  نفر زن و 54 هزار و 488 نفر مرد هستند در بعدازظهر جمعه 4 مرداد در 309 شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در آزمون دوره های کاردانی آموزشکده های وابسته به آموزش و پرورش سال 1387 در 41  کد رشته امتحانی 588 هزار و 550 نفر داوطلب ثبت نام به عمل آمده است که از این تعداد 218 هزار و 721نفر زن و 369 هزار و 829 نفر مرد هستند.

توکلی افزود: دربهای حوزه های امتحانی در صبح رأس ساعت 7 و در نوبت بعدازظهر درساعت 14:30 بسته می شود از این رو داوطلبان باید قبل از بسته شدن دربها در حوزه ها حاضر باشند.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: داوطلبان باید برای ورود به جلسه از به همراه داشتن کیف دستی، ساک دستی، جزوه، کتاب، پیجر، بی سیم، تلفن همراه خودداری کنند در غیر این صورت به عنوان متخلف و متقلب شناخته می شوند و برابر قانون رسیدگی به جرایم در آزمون ورودی با آنها برخورد می شود.

وی آوردن ماشین حساب در جلسه آزمون را تنها با مارکهای اعلام شده بلامانع دانست و گفت: نتایج این آزمون نیمه دوم شهریور ماه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

کد مطلب 719441

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