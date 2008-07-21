دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اطلاعیه درباره تاریخ، محل و نحوه توزیع کارت این آزمون در نشریه پیک سنجش امروز منتشر شده است، گفت: داوطلبانی که بر اساس جدول شماره یک اطلاعیه توزیع کارت، شهرستان آنها تهران تعیین شده است، بر اساس جدول شماره 3 اطلاعیه با توجه به سال تولد و شماره شناسنامه برای دریافت کارت اقدام کنند.

وی درباره توزیع کارت داوطلبانی که محل توزیع کارت آنها براساس جدول شماره 1 شهرستانهایی به جز تهران تعیین شده است، گفت: کلیه متولدین سال 70 و بعد از آن روز سه شنبه 1 مرداد، متولدین 1369 عصر سه شنبه 1 مرداد، متولدین 1368 صبح چهارشنبه 2 مرداد، متولدین 1365، 66 و 67 بعدازظهر چهارشنبه 2 مرداد و متولدین سالهای 64 و قبل از آن صبح پنجشنبه 3 مرداد برای دریافت کارت خود اقدام کنند.

توکلی با تأکید بر اینکه کارت ورود به جلسه به شخص داوطلب و در قبال ارائه کارت ملی و یا شناسنامه عکس دار و یا هرگونه کارت عکس دار معتبر ارائه می شود، گفت: آزمون 22 کد رشته امتحانی با 409 هزار و 92 نفر که از این تعداد 93 هزار و751 نفر زن و 315 هزار و 341 نفر مرد هستند در صبح جمعه 4 مرداد و آزمون 19 کد رشته امتحانی با تعداد 179 هزار و 458 داوطلب که از این تعداد 124 هزار و 970 نفر زن و 54 هزار و 488 نفر مرد هستند در بعدازظهر جمعه 4 مرداد در 309 شهرستان مختلف کشور برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در آزمون دوره های کاردانی آموزشکده های وابسته به آموزش و پرورش سال 1387 در 41 کد رشته امتحانی 588 هزار و 550 نفر داوطلب ثبت نام به عمل آمده است که از این تعداد 218 هزار و 721نفر زن و 369 هزار و 829 نفر مرد هستند.

توکلی افزود: دربهای حوزه های امتحانی در صبح رأس ساعت 7 و در نوبت بعدازظهر درساعت 14:30 بسته می شود از این رو داوطلبان باید قبل از بسته شدن دربها در حوزه ها حاضر باشند.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: داوطلبان باید برای ورود به جلسه از به همراه داشتن کیف دستی، ساک دستی، جزوه، کتاب، پیجر، بی سیم، تلفن همراه خودداری کنند در غیر این صورت به عنوان متخلف و متقلب شناخته می شوند و برابر قانون رسیدگی به جرایم در آزمون ورودی با آنها برخورد می شود.

وی آوردن ماشین حساب در جلسه آزمون را تنها با مارکهای اعلام شده بلامانع دانست و گفت: نتایج این آزمون نیمه دوم شهریور ماه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.