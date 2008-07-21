به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام روابط عمومی بانک رفاه و تاکید وزارت امور اقتصادی و دارایی تمام ناشران می توانند جهت تحویل بن های کاغذی مرحله چهاردهم بانک رفاه به تمام شعب این بانک مراجعه کنند.

بنابراین گزارش ضروری است ناشران کشور با توجه به وقفه به وجود آمده و عدم تمدید مهلت اعتبار مشخص شده بن های کاغذی بانک رفاه، جهت تحویل بن های کاغذی اقدام کنند.

ضمنا با توجه به نزدیکی پایان مهلت اعتبار بن های مذکور، لازم است کلیه دارندگان بن های کاغذی هزار تومانی بانک رفاه جهت استفاده از آنها به ناشران و کتابفروشان سراسر کشور مراجعه کنند و خرید خود را انجام دهند.

مراجعین به شعب بانک در صورت برخورد با هر گونه مشکل در این خصوص می توانند با اداره روابط عمومی و یا اداره بازرسی کل بانک رفاه تماس بگیرند.