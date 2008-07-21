نگرانی حامیان حقوق بشر از چگونگی دیدار قربانیان کلیسا با پاپ

نگرانی حامیان حقوق بشر از انتخاب قربانیان برای دیدار با پاپ

گروه حمایت از قربانیان سوء استفاده های جنسی کشیشهای کاتولیک ابراز نگرانی کردند قربانیانی که قرار است امروز دوشنبه 31 تیرماه با پاپ بندیکت شانزدهم دیدار کنند از میان افرادی انتخاب شوند که تنها از رویکرد کلیسای کاتولیک نسبت به این موضوع راضی بوده و انتقادات خود را مطرح نکنند. دو مرد و دو زنی که پیشتر با پاپ دیدار کرده بودند از سوی اداره استانداردهای حرفه ای کلیسا انتخاب شدند. این درحالی است که گروه های حقوق بشر اعتقاد دارند قربانیانی که از رویکردها و سیاستهای کلیسا راضی نیستند باید حق ابراز نظر داشته باشند.

حضور دالایی لاما در المپیک می‌توانست به چهره بین المللی چین کمک کند

شاید دالایی لاما مهمان افتخاری رئیس جمهور ایالات متحده، صدر اعظم آلمان و سایر رهبران جهانی باشد، اما رهبر معنوی بودائیان تبت در فهرست مهمانان افتخاری چین برای بازیهای المپیک جای نمی گیرد، در این میان برخی از کارشناسان اعتقاد دارند چین با دعوت از دالایی لاما و همچنین ما ینگ جیو رئیس جمهور تایوان می تواند به بهبود چهره بین المللی خود کمک کند. به ویژه پس از سرکوبی های چین در منطقه هیمالیایی تبت این امر می تواند نگرانی هایی را که در مورد مسئله حقوق بشر در چین وجود دارد را اندکی التیام بخشد.

خوابگاه دانشجویان مسلمان هندوستان افزایش می‌یابد

دولت هندوستان درنظر دارد تعداد خوابگاههایی که تنها به دانشجویان مسلمان اختصاص دارد را برای هر منطقه از شهر بانگلور افزایش دهد. وزیر حج و وقف هندوستان و همچنین وزیر رفاه اقلیتها طی مراسمی که از سوی سازمان رفاه دانشجویان مسلمان برگزار شده بود اظهار داشتند که به جای یک خوابگاه در یک شهر 20 خوابگاه در سراسر ایالت با بودجه دولتی ساخته می شود.

دارالفتوای مصر: حکمی درباره فروش گاز به صهیونیستها صادر نشده است

دارالفتوای مصر با اشاره به اینکه مسئله فروش گاز به رژیم اشغالگر قدس نیازمند گفتگوهای ملی میان گروههای مختلف ملی و رسمی این کشور است، اظهار داشت: علمای دین برای مشخص کردن حد و مرزهای مسائل و قالب شرعی یا عدم شرعی دادن به آنها نیازمند هستند تا مصالح و منافع ملت در نظر گرفته شود که در این صورت حکمی قطعی درباره آن صادر می شود.

ساماندهی نیروهای امنینی سوریه در زمینه حقوق بشر

دوره آموزشی نیروهای پلیس در زمینه حقوق بشر از سوی وزارت داخلی سوریه با همکاری آموزشگاه حقوق بشر ژنو از دیروز 30 تیرماه در دمشق آغاز شد. حقوق بشر، حمایت و حفاظت از انسان در مقابل هر گونه تعرض و هتک حرمت، آزادی بیان، حقوق اصلی انسان، قوانین بین المللی و تأکید آن بر حقوق بشر از موضوعاتی است که طی این دوره آموزشی مورد بررسی قرار می گیرند.