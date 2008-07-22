طرح بلوتوث قرآنی در دانشگاهها / اجرای طرح فضاسازی قرآنی دانشگاهها

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به تقارن سال تحصیلی جدید با ماه مبارک رمضان باید دانشگاهها در حوزه اجرائیات، آماده سازی و فضاسازی ماه مبارک در خوابگاهها و دانشکده ها آمادگی پیدا کنند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم برنامه های کمیته امور قرآنی وزارت علوم را استراتژیک دانست و گفت: دانشجویان، اساتید و کارکنان باید توجه ویژه ای به قرآن داشته باشند تا فضای دانشگاهها فضایی قرآنی باشد.

اسلامی درباره طرح فضاسازی قرآنی دانشگاهها در آغاز سال تحصیلی گفت: 40 بنر متنوع با همکاری دانشگاه یزد طراحی شده و در سطح دانشگاهها نصب می شود که به آیات قرآنی با ترجمه و طراحی زیبا مزین هستند.