خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: کتاب پیش رو درباره آیین، ادبیات آیین شناسی، کاربرد اصطلاح آیین در ادبیات مطالعات ارتباطی، آیین به عنوان پدیده ای ارتباطی و ارتباطات به مثابه پدیده ای آیینی است. این کتاب آیین ها را به عنوان امور راههای انجام آنها و یک مفهوم لحاظ می کند و رساله ای کتاب شناختی و ممارستی در نظریه محسوب می شود.

گیویان در نوشتار آغازین خود در کتاب می نویسد : "پیشنهاد کانونی کتاب حاضر این است که ارتباطات را چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی آن می توان یک آیین تلقی کرد. نویسنده در بهره نخست تلاش می کند با توضیح جنبه هایی از آیین از دیدگاههای مرتبط تعریفی از آن را ارائه کند ... و در بهره دوم تداخل و تقارن آیین و ارتباطات را با ارجاع به شواهد تجربی و نظریه پردازیهای موجود تشریح کند."

نیمه اول کتاب به شکلی بارز ساختاری استقرایی دارد و در پی آن است تا مفهوم آیین را با کشف کل قلمرو کاربردهای زیباشناختی بررسی کند. فصل 2 تا 5 به مرور ادبیات آیین شناسی - از مردم شناسی تا حوزه های مرتبط - اختصاص یافته است. فصل 6 کتاب نیز بیش از هر فصل دیگر به آثار اصلی نظریه ای اختصاص یافته و چگونگی عملکرد آیین به وسیله تمهیدات ارتباطی را نشان می دهد.

به گفته نویسنده "این کتاب با این هدف نوشته شده است که در جرگه افشاگران کاستیهای مکتب سودمندگرایی قرار بگیرد و به تعریف نقش مستقل و فراعقلانی ای که نمادها، معانی و آرمانها ایفا می کنند بپردازد."

توصیفات و راهبردهای تعریفی، تعاریف، پنج مفهوم ناکارآمد، چهار مفهوم که فقط تا حدودی گویا هستند. برخی از مسائل ویژه در مطالعه آیین، نظریه ارتباطات و مسائل آیینی، پنج کمک مفهوم آیین به مطالعه ارتباطات، ارتباطات رسانه ای شده در شکل آیین، کارکردهای آیینی فرهنگ رسانه ای شده، آیینهای سیاسی، بدیعی و مدنی، صور ارتباطات آیینی در زندگی دنیوی و اخروی، برداشتهای آیینی از فرهنگ و ارتباطات، ضرورت آیین برای موجود انسانی و... از جمله موضوعات مطروحه در کتاب است.