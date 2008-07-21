40 میلیون ریال کمک هزینه خرید مسکن به شهریار اختصاص می یابد

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار با ارائه گزارش عملکرد کمیته امداد این شهرستان اظهار داشت: هم اکنون این مبلغ به 120 خانوار پرداخت می شود و در پایان اجرای طرح، ارزش ریالی آن به پنج میلیارد و 500 میلیون ریال می رسد.

وی افزود: رفع مشکل مسکن مددجویان تا حد امکان و اعتبارات موجود توسط کمیته امداد پیگیری می شود و در این راستا اقداماتی چون احداث، تعمیر، بازسازی، تکمیل، خرید، اجاره مسکن و تامین اعتبارات آب، برق و گاز انجام می شود.

عروجی عنوان کرد: اهدای بن غیرنقدی و بهداشتی و ارزاق عمومی با هدف تامین بخشی از مایحتاج عمومی خانواده های تحت حمایت و بخش قابل توجهی از نیازمندانی که تحت حمایت قرار نگرفته اند، از دیگر اقدامات این نهاد است.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته طی دو مرحله به بیش از 33 هزارو 600 نفر بن غیرنقدی برابر 18 میلیارد ریال پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام غرب استان تهران ابراز داشت: همچنین حدود دو هزار و 175 تن کالا شامل برنج، روغن، قند و شکر، چای و پنیر در قالب سبد کالا طی سه مرحله بین مددجویان و نیازمندان توزیع شده است و قیمت کالاهای توزیع شده بر مبنای قیمت یارانه ای محاسبه شده است.

عروجی یادآور شد: در سال 85 به 17 هزار و 941 نفر از مددجویان تحت حمایت، اوراق فراخوان سهام عدالت اختصاص یافت که از این میان تاکنون 16 هزار و 297 نفر فراخوان نهایی سهام عدالت خود را به ارزش 81 میلیارد و 500 میلیون ریال و سود مرحله اول را با سرانه 400هزار ریال دریافت کرده اند که مجموع این سود برابر شش میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.