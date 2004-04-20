مركز امور مشاوران حقوقي در 33 رشته كارشناسي ثبت نام مي كند

مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه از بين دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس و بالاتر و كارشناسان شاغل در موسسات دولتي در 33 رشته كارشناسي و مشاوره حقوقي ثبت نام مي كند .