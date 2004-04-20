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۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۷:۳۹

مركز امور مشاوران حقوقي در 33 رشته كارشناسي ثبت نام مي كند

مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه از بين دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس و بالاتر و كارشناسان شاغل در موسسات دولتي در 33 رشته كارشناسي و مشاوره حقوقي ثبت نام مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر ، داوطلبان مي توانند جهت اخذ دفترچه راهنما و ثبت نام تا تاريخ 5/2 / 83 به دفاتر پستي و يا سايت www.modiriat.org  مراجعه و يا با تلفن هاي  2 - 2264471 تماس حاصل نمايند .  

 

 

کد مطلب 71947

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