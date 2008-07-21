"آوای نخلستان" در مرحله ساخت موسیقی است

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقهای داستان دختری آبادانی را روایت میکند که پس از فوت پدرش تصمیم میگیرد از تهران به آبادان بازگردد و وضعیت زندگی خود و خانوادهاش را تغییر دهد، اما بازگشت او به آبادان وی را با واقعیتهای تازه از زندگی رو به رو میکند.
"آوای نخلستان" برای گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه میشود و شبنم مقدمی در کنار بازیگران محلی در آن بازی میکند. هم اکنون شاهین افشاری مشغول تدوین این پروژه است و به زودی با انتخاب شدن آهنگساز موسیقی متن فیلم "آوای نخلستان" ساخته میشود.
عوامل این پروژه عبارتند از نیوشا صدر فیلمنامهنویس، ایرج عاشوری تصویربردار، مجید شهبازی طراح صحنه و لباس، مازیار رزاقی صدابردار و حسین عباسی مدیر تولید.
