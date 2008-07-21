  1. جامعه
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۴

حمایت کامل دولت سوئد از گسترش حمل و نقل عمومی

مدیران شهری استهکلم در خصوص ضرورت گسترش شبکه حمل و نقل عمومی به عنوان نخستین اولویت مدیریت شهری به جمع­ بندی قطعی رسیده­اند و از این رو سامانه­ های حمل و نقلی پایتخت سوئد با محوریت مترو در جهت رفاه حال شهروندان مورد حمایت کامل دولت این کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت سوئد خود را ملزم به حمایت از مدیریت شهری استهکلم می داند و از این رو مسائل و مشکلات موجود صرفاً بر دوش مدیران شهر نیست و دولت سوئد خود را در رفع معضلات شهری کاملاً سهیم و شریک می داند.

بر اساس این گزارش ، مدیریت شهری پایتخت سوئد در زمینه اجرای طرح های کلان شهری به ویژه در جهت توسعه حمل و نقل شهری ، بودجه های ملی را در اختیار شهرداری استهکلم قرار می دهد و این در حالی است که مدیران این شهر اروپایی از محل جمع آوری مالیات محل درآمدهای هنگفتی را کسب می کنند.

این گزارش اضافه می کند حمل و نقل شهری استکهلم به عنوان حمل و نقل پاک متشکل از ناوگان اتوبوسرانی با استفاده از اتوبوس هایی که با سوخت برگشت ناپذیر فعالیت می کنند و شبکه مترو با استفاده از قطارهایی که با نیروی الکتریسته حرکت می کنند، مورد حمایت همه جانبه دولت سوئد قرار دارد.

بنا بر این گزارش، شالوده شبکه حمل و نقل شهری پایتخت سوئد بر اساس گسترش مترو بنا نهاده شده و متروی استهکلم با 108 کیلومتر طول، از هفت خط و 100 ایستگاه تشکیل شده و روزانه بیش از یک میلیون سفر در این شهر که تنها 800 هزار نفر جمعیت دارد با مترو انجام می شود.

این گزارش اضافه می کند ، 78 درصد شهروندان استهکلم برای جا به جایی روزانه خود علاوه بر مترو از 17 خط اصلی اتوبوسرانی و 4 خط تراموآ به طول 29 کیلومتر استفاده می کنند، ضمن این که اجرای خطوط اتوبوسرانی تندرو موسوم به  BRT نیز در دستور کار شهرداری استهکلم قرار دارد.

گفتنی است ، شهر استهکلم پایتخت سوئد که در شبه جزیره اسکاندیناوی در شمال اروپا واقع شده با 377 کیلومتر مربع وسعت که حدود 50 درصد مساحت تهران است، تنها 800 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده که جمعیت آن با احتساب حومه شهر به دو میلیون نفر می رسد. 

