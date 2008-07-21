  1. هنر
ترجمه‌ای از مارگریت دوراس در رادیو خوانده می‌شود

داستان کوتاه "باران تابستان" نوشته مارگریت دوراس در رادیو فرهنگ خوانده و نقد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این داستان از مجموعه "باران تابستان" (نشر نیلوفر) ترجمه قاسم روبین انتخاب شده است.

مارگریت دوراس - نویسنده فرانسوی - در این داستان کوتاه با نگاهی خاص می کوشد تا تاثیرات جنگ را بر نسل امروز و دیروز انسان ها به تصویر بکشد.

این داستان روز جمعه چهارم مرداد در برنامه "یک عصر، یک داستان" به وسیله جواد عاطفه - منتقد ادبی - خوانده و نقد می شود.

"یک عصر، یک داستان" جمعه ها به سردبیری رسول آبادیان، تهیه کنندگی فیروز سراب و گویندگی فاطمه حقیقت ناصری از ساعت 13.30 تا 14 از رادیو فرهنگ پخش می شود.

