۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۲۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

استقبال مطلوب شرکتهای خارجی از اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه در نخستین کنفرانس پتروشیمی ایران بسیاری از شرکتهای مطرح خارجی حضور دارند، اظهار داشت: در این کنفرانس شش موضوع اصلی در صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وحید حدادی اصل در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه صنایع پتروشیمی جز صنایع مادر محسوب می شود، خاطرنشان کرد: رشد و پیشرفت این صنایع از مقوله ها و پارامترهای مهم توسعه، به ویژه در کشورهای صاحب منابع غنی نفت و گاز است.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه این کنفرانس تک محوری نخواهد بود، توضیح داد: در این کنفرانس شش موضوع مدیریت در صنعت پتروشیمی، کاتالیستها، صنایع پلیمری، فرآیندهای شیمیایی، فناوری های نوین و خوردگی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به استقبال بسیار خوب از اولین کنفرانس پتروشیمی ایران تصریح کرد: در این کنفرانس محور مدیریت در صنعت پتروشیمی شامل مدیریت دانش، چشم انداز پتروشیمی ایران و جهان، مالکیت فکری و معنوی، مدیریت منابع انسانی و توسعه محصول مد نظر است.

گفتنی است اولین کنفرانس پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی ایران از فردا ( اول مرداد) و به مدت دو روز در هتل المپیک تهران برگزار می‌ شود.

همچنین در حاشیه برگزاری نخستین کنفرانس پژوهش و فناوری در پتروشیمی ایران، کارگاه‌های آموزشی در خصوص مسائل جدید صنعت پتروشیمی برگزار می شود که در این کارگاه ها کشورهای نروژ، انگلستان و آلمان حضور خواهند داشت.

