استقبال مطلوب شرکتهای خارجی از اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

وحید حدادی اصل در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه صنایع پتروشیمی جز صنایع مادر محسوب می شود، خاطرنشان کرد: رشد و پیشرفت این صنایع از مقوله ها و پارامترهای مهم توسعه، به ویژه در کشورهای صاحب منابع غنی نفت و گاز است.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با بیان اینکه این کنفرانس تک محوری نخواهد بود، توضیح داد: در این کنفرانس شش موضوع مدیریت در صنعت پتروشیمی، کاتالیستها، صنایع پلیمری، فرآیندهای شیمیایی، فناوری های نوین و خوردگی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با اشاره به استقبال بسیار خوب از اولین کنفرانس پتروشیمی ایران تصریح کرد: در این کنفرانس محور مدیریت در صنعت پتروشیمی شامل مدیریت دانش، چشم انداز پتروشیمی ایران و جهان، مالکیت فکری و معنوی، مدیریت منابع انسانی و توسعه محصول مد نظر است.

گفتنی است اولین کنفرانس پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی ایران از فردا ( اول مرداد) و به مدت دو روز در هتل المپیک تهران برگزار می‌ شود.

همچنین در حاشیه برگزاری نخستین کنفرانس پژوهش و فناوری در پتروشیمی ایران، کارگاه‌های آموزشی در خصوص مسائل جدید صنعت پتروشیمی برگزار می شود که در این کارگاه ها کشورهای نروژ، انگلستان و آلمان حضور خواهند داشت.