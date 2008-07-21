ریشه کن کردن اعتیاد نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی فخریان با اشاره به اطلاعات غنی سازمان ملی جوانان در حوزه آسیب ها و فرصت های جوانان، اظهار داشت: اگر قرار باشد ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه ریزی درباره خطر اعتیاد جوانان به عنوان یک سیاست گذار عمل کند تنها جایی که بیشترین اطلاعات را در این حوزه دارد، سازمان ملی جوانان است.

وی در ادامه افزود: در این شرایط حساس که دشمن از حربه ناجوانمردانه اعتیاد بهره گیری می کند تا به اهداف شوم خود دست پیدا کند تا جوانان ما را به گرداب اعتیاد و گمراهی بکشاند ، سازمان های این چنینی که ارتباط مستقیم با جوانان دارند باید عضو این ستاد باشند.

فخریان حذف سازمان ملی جوانان از عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر را به منزله از دست رفتن بسیاری از اطلاعات مفید دانست و یاد آور شد: تحلیل اوضاع و آسیب های جوانان نیازمند سامانه کارشناسانه ای است که به تحقیقات و پژوهش زیادی در حوزه جوانان نیاز دارد و این سامانه دراختیار سازمان ملی جوانان وجود دارد.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ادامه داد: ریشه کن کردن معضل اعتیاد نیازمند یک عزم ملی است که تمام سازمان ها و ارگان ها به ویژه سازمانهایی که با جوانان در ارتباط هستند با یک حرکت جهادی ریشه های این مواد خانمان سوز را بخشکانند و با بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی، مبارزه عملی با این پدیده را فرهنگ سازی کنند.

فخریان افزود: در بحث مبارزه با مواد مخدر علاوه بر یک حرکت جهادی ما نیازمند مطالعات و برنامه ریزی و پژوهش در حوزه جوانان هستیم و این امر تنها به وسیله سازمان های ذیربط محقق خواهد شد.

وی در پایان حضور نداشتن سازمان ملی جوانان در ستاد را ناشی از غفلت مسئولان دانست و گفت: با استراتژی تعریف شده برای سازمان ملی جوانان، این نهاد می تواند در حوزه مبارزه به صورت کاربردی عمل کند.