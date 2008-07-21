کتیبه خان تاشی هیچ آسیبی ندیده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید رضا موسوی وهیئت همراه و مکرمی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی از محل کتیبه خان تاشی بازدید و سلامت آن را تایید کردند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری پس از بازدید از محل کتیبه خان تاشی و همچنین مولاژ ساخته شده آن ، گفت: عکس های کتیبه خان تاشی وجود 2 یا 3 ترک بزرگ را نشان می داد و این تصور را در بیننده ایجاد می کرد که ترک های ناشی از برخورد سنگ ریزه ها و عملیات عمرانی است.

وی افزود: پس از تطبیق کتیبه با مولاژ ساخته شده که در موزه توس نگهداری می شود مشخص شده ترک ها قدیمی است و بر روی مولاژ نیز وجود دارد و ترک های موجود ربطی به عملیات عمرانی انجام شده ندارد.

بنابراین گزارش، ادامه پروژه راهسازی اداره راه و ترابری مشهد به کتیبه آسیب می رساند ولی اقدامات حفاظتی و پیشگیری سازمان خراسان رضوی و یگان حفاظت مانع از آن شد.

کتیبه خان تاشی که اشاره به عزیمت شیبک خان ازبک در سال 916 هجری قمری به محدوده توس دارد در 25 کیلومتری جاده مشهد به کلات، بین روستای کارده و آل یاسیج قرار گرفته و به شماره 22305 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. چندی پیش اداره راه و ترابری مشهد در نزدیکی محل قرار گیری کتیبه به عملیات عمرانی پرداخت که پس از هماهنگی سازمان خراسان رضوی این پروژه متوقف شد.

لازم به ذکر است در حال حاضر اقدامات حفاظتی از سوی سازمان خراسان رضوی انجام گرفته و کتیبه خان تاشی سالم است.