هدفن محافظ گوش ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مشکلات مهم مرتبط با گوش دادن شخصی به موسیقی از راه هدفن آسیبهایی است که در اثر صدای زیاد به سیستم شنوایی به خصوص گوش داخلی وارد می شود.

به همین منظور بعضی از پخش کننده ها مثل "آی- فن" و "آی- پاد" مجهز به حسگرهای محدود کننده صدای موسیقی هستند.

در این راستا به تازگی شرکت Amazing Tech Products هدفن هایی با عنوان Purebuds را عرضه کرده است که مجهز به فناوری "صدای معکوس" هستند. این فناوری می تواند سلامت گوش داخلی را حفظ کند.

براساس گزارش macitynet، در این هدفن به دلیل برخورداری از فناوری صدای معکوس، صدا به طرف مسیر مخالف پرده گوش تغییر جهت می دهد و سپس به سوی هدفن باز می گردد. به این ترتیب از ارتعاش مستقیم پرده گوش در اثر نوسان امواج صوتی جلوگیری می کند.

این هدفن با تمام محصولات اپل مجهز به جک 5/3 میلیمتری سازگار است و به قیمت 49 دلار عرضه می شود.