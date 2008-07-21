  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

با فناوری صدای معکوس /

هدفن محافظ گوش ساخته شد

هدفن محافظ گوش ساخته شد

یک شرکت تولید کننده لوازم جانبی ابزارهای الکترونیکی، هدفن جدیدی را برای "آی- فن" و "آی- پاد" اپل تولید کرده است که بدون آسیب رساندن به گوش امکان گوش دادن به موسیقی را فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مشکلات مهم مرتبط با گوش دادن شخصی به موسیقی از راه هدفن آسیبهایی است که در اثر صدای زیاد به سیستم شنوایی به خصوص گوش داخلی وارد می شود.

به همین منظور بعضی از پخش کننده ها مثل "آی- فن" و "آی- پاد" مجهز به حسگرهای محدود کننده صدای موسیقی هستند.

در این راستا به تازگی شرکت Amazing Tech Products هدفن هایی با عنوان Purebuds را عرضه کرده است که مجهز به فناوری "صدای معکوس" هستند. این فناوری می تواند سلامت گوش داخلی را حفظ کند.

براساس گزارش macitynet، در این هدفن به دلیل برخورداری از فناوری صدای معکوس، صدا به طرف مسیر مخالف پرده گوش تغییر جهت می دهد و سپس به سوی هدفن باز می گردد. به این ترتیب از ارتعاش مستقیم پرده گوش در اثر نوسان امواج صوتی جلوگیری می کند.

این هدفن با تمام محصولات اپل مجهز به جک 5/3 میلیمتری سازگار است و به قیمت 49 دلار عرضه می شود.

کد خبر 719498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها