به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، مراسم تجلیل از ارنست همینگوی به مناسبت سالروز تولد وی در روز 21 جولای، با برنامه های مختلفی در آمریکا و با حضور نوه های این نویسنده برگزار شد.

از جمله برنامه های این مراسم برگزاری جوایز مختلف از جمله جایزه داستان کوتاه بود که دیروز به "گلنیس آزبورن" نویسنده استرالیایی رسید. جایزه شبیه ترین فرد به ارنست همینگوی نیز به "تام گریزارد" از ایالت فلوریدا تعلق گرفت. همچنین رقابتی با عنوان "کی وست مارلین" برگزار می شود که شرکت کنندگان در آن بخش هایی از نوشته یا یک داستان کوتاه را می خوانند و به بهترین داستان یا نوشته جایزه تعلق می گیرد.

نکته جالب توجه اینکه در مسابقه شبیه ترین فرد به همینگوی 141 نفر شرکت کرده بودند که 25 نفر به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت تام گریزارد 59 ساله برنده شد.

ارنست همینگوی در 21 ژوئیه 1898 در اوک پارک (Oak Park) ایالت ایلی نویز آمریکا چشم به جهان گشود. او پس از اتمام دوره دبیرستان در سال 1917 برای مدتی در کانزاس‌ سیتی به عنوان گزارشگر گاهنامه "Star" مشغول به کار شد. در جنگ جهانی اول داوطلب خدمت در ارتش شد اما ضعف بینایی او را از این کار بازداشت و در عوض به عنوان راننده آمبولانس صلیب سرخ در نزدیکی جبهه ایتالیا به خدمت گرفته شد. در 8 ژوئیه 1918 مجروح و برای ماه‌ها در بیمارستان بستری شد. همینگوی بین سال‌ های 1921 تا 1926 بود که در مقام یک نویسنده به شهرت رسید. سبک ویژه همینگوی در نوشتن او را نویسنده‌ای بی‌ همتا و بسیار تأثیرگذار کرده بود. او در ژوئیه سال 1963 میلادی با قرار دادن اسلحه در دهانش به زندگی خود خاتمه داد.