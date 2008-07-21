"مرآت ولایت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر منظوم تمام رویدادهایی را که در طول دو ماه رجب و شعبان رخ داده را به صورت شعر برای استفاده در مجالس وفات، شهادت، ولادت و سایر مناسبتهای مربوط به ائمه اطهار مورد توجه قرار داده است.

کتاب مرآت ولایت به همراه یک لوح فشرده کوچک که تمام اشعار را به منظور حفظ وزن شعری دربردارد منتشر شده است.

حجت الاسلام حسین فتحی مدیر مرکز هنر و ادبیات هلال در مقدمه این کتاب با اشاره به عبارت "رجبی ها" تأکید کرده است رجبی شدن آرزوی هر مسلمانی است و برآوردن آرزوی محال هرقدر که بزرگ باشد برای خداوند متعال سخت نیست.

وی در ادامه مناجات شعبانیه را صمیمی ترین مناجات بزرگی که بشر تاکنون خوانده و در اعمال این ماه زیبا آمده است عنوان کرده و یادآور شده: بدون شعبان، با کدامین تاب و توان با کدامین عشق با کدامین صفا و وفا و نزاکت و طهارت وارد ماه رمضان که ضیافت الهی است بشویم.

در این کتاب اشعاری در مورد ولادت امام باقر، توسل به امام باقر، شعادت امام هادی، در مدح جواد الائمه، ولادت امام علی، وفات حضرت زینب، شهادت امام موسی بن جعفر، وفات حضرت ابوطالب، در بعثت پیامبر، در ولادت امام حسین، ولادت حضرت ابالفضل، ولادت حضرت سجاد، ولادت حضرت علی اکبر، میلاد منجی عالم بشریت به چاپ رسیده است .