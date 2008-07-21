استراتژی دفاعی بدون سلاح مقاومت ناکارامد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سمیر قنطار با حضور در مراسمی در شهرک الجاهلیه در جنوب بیروت که به مناسبت آزادی اسرای لبنانی برگزار شد؛گفت : من به عنوان یک مبارز،استراتژی دفاعی مبتنی بر کنار گذاشتن سلاح مقاومت و استراتژی که ما را در برابر کشتار مردم فلسطین تنها یک نظاره گر قرار دهد، نمی پذیرم.

وی تصریح کرد: نسل عزیز کنونی باید برای حمایت از مقاومت آماده باشد و مبارزان را با قدرت و سلاح در جبهه ها یاری کند و همه باید لباس جنگ بر تن کنند.

قنطار در ادامه افزود: همواره از شما می خواهیم که همراه مقاومت اسلامی قهرمان و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان قرار گیرید.

وی همچنین تصریح کرد: روزهای آینده نیازمند تحمل مسئولیتهای بیشتری برای حمایت از مقاومت در انجام وظایف آن به شکل صحیح، می طلبد.

در این مراسم نمایندگان احزاب لبنان، گروههای فلسطینی و شماری از شیوخ حضور داشتند.

"اسامه حمدان" نماینده جنبش حماس در لبنان نیز که از جله حاضران در این مراسم بود؛ اظهار داشت: مقاومت تنها راه احقاق حقوق و آزاد کردن اراضی است.

به گزارش مهر، روز چهارشنبه 16 جولای(26 تیر)در جریان تبادل اسرا که به عملیات رضوان نامگذاری شد، سمیر قنطار پس از حدود 30 سال به همراه خضر زیدان، ماهر کورانی، محمد سرور و حسین سلیمان 4 اسیر دیگر لبنانی آزاد شدند و همچنین پیکر 200 شهید از جمله شهدای لبنانی به حزب الله تحویل داده شد.در مقابل رژیم صهیونیستی،اجساد دو نظامی خود را از حزب الله تحویل گرفت.