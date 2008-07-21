محمدرضا صابری درباره تصمیم‌های جلسه امروز شورای صنفی نمایش به خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز قراداد اکران فیلم‌های "سربلند" سعید تهرانی برای 16 مرداد، "پرونده هاوانا" علیرضا رئیسیان در عید فطر و "حقیقت گمشده" محمد احمدی پس از اتمام نمایش "سربلند" در گروه سینمایی آزاد به ثبت رسید.

نمایی از فیلم "فرزند خاک"

وی در ادامه افزود: از روز دوم مرداد اکران فیلم سینمایی "دیوار" محمدعلی طالبی در گروه سینمایی آفریقا آغاز می‌شود. همچنین فیلم‌های "همیشه پای یک زن در میان است" تبریزی در گروه سینمایی قدس و "فرزند خاک" باشه آهنگر در گروه سینمایی استقلال از نهم مرداد روی پرده می‌روند.

صابری درباره آغاز طرح اکران فیلم‌های فرهنگی در گروه سینمایی خاص از عید فطر گفت: امروز از سوی شورای صنفی نمایش نامه‌ای درباره این طرح و انتخاب سینماهای نمایش‌دهنده به محمود اربابی مدیر کل نظارت و ارزشیابی سینمای حرفه‌ای معاونت سینمایی ارائه شد که پس از بررسی‌های لازم و اظهار نظر وی این سینماها و چگونگی اجرای طرح اعلام خواهد شد.

فیلمنامه "همیشه پای یک زن در میان است " بر اساس داستان‌های کوتاه کتابی به همین نام از سیدمهدی شجاعی توسط رضا مقصودی و نغمه ثمینی نوشته شده است. در این فیلم مهران مدیری، رضا کیانیان، گلشیفته فراهانی، حبیب رضایی، آهو خردمند و... به ایفای نقش می‌پردازند.

"فرزند خاک" از تولیدات سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری است و داستان زنی را به تصویر می‌کشد که معتقد است همسر مفقودالاثرش در دیاری غریب چشم به راه اوست. در این فیلم مهتاب نصیرپور، شبنم مقدمی، حمید ابراهیمی، قاسم زارع، حسین آهنگر و ... به ایفای نقش پرداخته‌اند.