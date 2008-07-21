استاندارد کارخانه ای برای نخستین بار تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران، مهدی پورهاشم در بازدید از واحدهای صنعتی استان تهران افزود: در این طرح کارخانجات مختلف تجربیات و یافته های خود را ضمن تطبیق با منابع علمی داخلی و خارجی به صورت استاندارد ویژه تدوین می کنند.

وی درتوضیح این طرح اظهار داشت: ممکن است یک واحد تولیدی محصولی تولید کرده باشد، اما استاندارد ملی برای آن تعریف نشده باشد، این کارخانه می تواند با مستند سازی فعالیت و تحقیقات خود استانداردی تدوین کند و در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی با نام خود آن را ثبت نماید.

پورهاشم تاکید کرد: چنین استانداردی مختص به کارخانه تدوین کننده آن می باشد و فقط با برند همان کارخانه قابل استفاده خواهد بود.

وی همچنین خواستار همکاری بیشتر انجمنهای صنفی وکارخانجات با موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی در تدوین استانداردهای جدید و تجدید نظر در استانداردهای قدیمی و همچنین شناسایی واحدهای تولیدی عرضه کننده محصولات غیر استاندارد داخلی وخارجی شد.