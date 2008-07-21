  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۷

اجرای طرح ارائه خدمات الکترونیکی به شفاف سازی مسائل مالیاتی کمک می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: اجرای طرح ارائه خدمات الکترونیکی به شفاف سازی مسائل مالیاتی کمک می کند و این امر هم برای بخش خصوصی و هم برای دولت مفید است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد صادق گلمکانی ظهر امروز در حاشیه نخستین جلسه ساماندهی ارائه خدمات الکترونیکی خراسان رضوی افزود: در برنامه چهارم توسعه بر شفاف سازی مالیاتی توجه بسیار شده است و اجرای طرح ارائه خدمات الکترونیکی به این مهم کمک شایانی خواهد کرد.

وی بر لزوم خود اظهاری صادقانه مالیاتی توسط بخش خصوصی، شفاف سازی مسائل مالیاتی را به نفع دولت و بخش خصوصی خواند و گفت: هر چه این شفافیت بیشتر باشد از رفت و آمدهای زاید جلوگیری می شود.

صادقی گلمکانی با اشاره به رفت و آمدهای متعدد ادارات دولتی به سازمان امور اقتصاد و دارایی در چند سال گذشته ادامه داد: در سال گذشته با استفاده از خدمات الکترونیکی موفق شدیم این ترددها را به یک تا دو مرتبه در ماه کاهش دهیم.

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی یادآور شد: امیدواریم این رفت و آمدها در سال جدید به صفر برسد و ادارات در خواستهای خود را از طریق اینترنت رفع کنند.

وی با اشاره به برگزاری طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، این طرح را گامی مثبت در راستای هدفمند کردن یارانه ها خواند و افزود: اطلاعات جمع آوری شده به صورت انحصاری در اختیار مرکز آمار استانها و کشور خواهد بود و هیچگونه استفاده مالیاتی از آنها نخواهد شد.

کد خبر 719536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها