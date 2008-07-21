اجرای طرح ارائه خدمات الکترونیکی به شفاف سازی مسائل مالیاتی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد صادق گلمکانی ظهر امروز در حاشیه نخستین جلسه ساماندهی ارائه خدمات الکترونیکی خراسان رضوی افزود: در برنامه چهارم توسعه بر شفاف سازی مالیاتی توجه بسیار شده است و اجرای طرح ارائه خدمات الکترونیکی به این مهم کمک شایانی خواهد کرد.

وی بر لزوم خود اظهاری صادقانه مالیاتی توسط بخش خصوصی، شفاف سازی مسائل مالیاتی را به نفع دولت و بخش خصوصی خواند و گفت: هر چه این شفافیت بیشتر باشد از رفت و آمدهای زاید جلوگیری می شود.

صادقی گلمکانی با اشاره به رفت و آمدهای متعدد ادارات دولتی به سازمان امور اقتصاد و دارایی در چند سال گذشته ادامه داد: در سال گذشته با استفاده از خدمات الکترونیکی موفق شدیم این ترددها را به یک تا دو مرتبه در ماه کاهش دهیم.

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی یادآور شد: امیدواریم این رفت و آمدها در سال جدید به صفر برسد و ادارات در خواستهای خود را از طریق اینترنت رفع کنند.

وی با اشاره به برگزاری طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها، این طرح را گامی مثبت در راستای هدفمند کردن یارانه ها خواند و افزود: اطلاعات جمع آوری شده به صورت انحصاری در اختیار مرکز آمار استانها و کشور خواهد بود و هیچگونه استفاده مالیاتی از آنها نخواهد شد.