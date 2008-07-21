قرارداد برخی فوتبالیست ها جای تعجب دارد / نظارتمان را بیشتر می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، کوهستانی نژاد در نشست امروز روسای باشگاههای لیگ برتر و لیگ دسته اول با مدیران فدراسیون فوتبال ضمن بیان این مطلب افزود: فوتبال ورزشی است که ناگزیر علاقمندان زیادی را به خود جذب کرده است. از بالاترین تا پایین ترین سطح افراد جامعه به این ورزش توجه زیادی دارند با این شرایط می طلبد که سازمان های نظارتی و بازرسی توجه و عنایت بیشتری به رشته پرطرفدار فوتبال داشته باشند.

وی در ادامه از اهمیت اقتصاد در ورزش و تاثیرگذاری سیاست و فوتبال و متعاقبا درفوتبال یاد کرد و گفت: فوتبال تنها یک مسابقه نیست افکار عمومی به زوایای مختلف این رشته ورزشی توجه ویژه ای دارد. این مسئله مهم می طلبد که به ورزش فوتبال توجه بیشتری شود.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به دامنه فعالیتهای نظارتی این سازمان برکل سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه دولت افزود: زمانی که یک مدیر برای فعالیت مجموعه زیر نظر خود برنامه ریزی می کند باید در کنار این برنامه ریزی نظارت را نیز داشته باشد اگر این مسئله مهم رعایت نشود فعالیت های آن مجموعه منتج به نتیجه نخواهد شد.

کوهستانی نژاد درادامه با اشاره به ادارات عملیاتی این سازمان اشاره کرد و گفت: این ادارات کل هرکدام فعالیت دستگاههای مختلف را کنترل می کند که سازمان تربیت بدنی نیز به عنوان یکی از سازمان های زیر مجموعه دولت با تمام قشرهای ورزشی تحت کنترل و نظارت سازمان بازرسی کل کشور است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشورعمده فعالیت های فدراسیون های مختلف را زیر نظر دارد در این بین به دلیل توجه زیادی که به ورزش فوتبال می شود این فدراسیون مورد توجه بیشتر سازمان بازرسی کل کشور است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشوربا انتقاد از این مسئله که در باشگاههای کشور کمتر به مسائل زیربنایی پرداخته شده است افزود: بیشتر باشگاهها به جای توجه به ورزش های پایه و دیگر رشته های ورزشی تنها به تیم های فوتبال بویژه تیم فوتبال بزرگسالان توجه دارد.

کوهستانی نژاد با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جبهه ای در مقابل باشگاهها و فدراسیونهای ورزشی ندارند و در کنار آنها در جهت رشد و تعالی ورزش کشور گام بر می دارد خاطرنشان کرد: نظارت یکی از ارگان اساسی است. ما هر کجا که احساس کنیم مشکلی وجود دارد ورود کرده و موانع را بر طرف می کنیم.

وی با تاکید برحقوق حقه فدراسیون فوتبال در دریافت حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال گفت: پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی به باشگاهها موردی است که مورد توجه ما قرار گرفته و اعتقاد داریم باشگاهها باید ازاین حقوق قانونی برخوردار شوند. پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی به باشگاهها به نوعی ضایع کردن حقوق باشگاه است. سازمان بازرسی کل کشور برخود ضرورت می داند در این راه به فدراسیون فوتبال کمک کند تا از این حق قانونی خود بهره مند شوند.

نماینده سازمان بازرسی کل کشوردر خصوص شکوائیه هایی که در مقوله ورزشی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است ،گفت: طی سالهای گذشته موارد زیادی از شکوائیه ها به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده که در آن از کاندیدای ریاست فدراسیونی که انتخاب نشده تا ورزشکاری که حقوقش ضایع شده دیده می شود. نگاه ما به این شکایات نگاه بررسی مطالعه دقیق است. با این نوع نگاه بسیاری از پرونده ها بایگانی می شود و در موارد لزوم به پرونده های مهم رسیدگی می شود آن پرونده هایی که بایگانی می شود علت نبود مطلب مهم و قابل استناد مورد توجه قرار نمی گیرد.

کوهستانی نژاد نقش سازمان بازرسی کل کشور در مقوله ورزش را تسهیل کننده راه مدیران در اجرای برنامه های خود عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی هایی که سال گذشته از فعالیت باشگاه به عمل آوردیم برخی از باشگاهها در کارهای فرهنگی کم کار بودند. این که تیم ملی به میدانی بین المللی اعزام می شود و بازیکن این تیم نمی تواند سرود ملی کشورش را بخواند بسیار زشت و مایه تاسف است، بازیکن حداقل باید به جای آدامس جویندن لبانش را تکان دهد تا در میان کشورهای بیگانه این ضعف فرهنگی به چشم نیاید.

وی ادامه داد: در ورزش کشور کمتر به کارهای فرهنگی توجه شده و مسائل مالی مورد توجه قرار گرفته است ما نمی خواهیم ورزشکاران فرهنگی بسیجی وارداشته باشند. خواسته ما از ورزشکاران این است که رفتاری متناسب با فرهنگ چند هزار ساله کشورمان داشته باشند.

نماینده سازمان بازرسی کل کشوردر خصوص مقوله فرهنگ در ورزش با اشاره به فعالیت کانون هواداران باشگاهها و لیدرهای تیم های ورزشی گفت: زمانی که یک گروه بی ادبی می کنند این نشان می دهد که در باشگاهها کار فرهنگی نشده است.

کوهستانی نژاد افزود: کار بررسی فعالیت و عملکرد باشگاهها در سال جاری با جدیت بیشتر انجام خواهد شد.

وی همچنین از فعالیت بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در فدراسیون های مختلف ورزشی بویژه فدراسیون فوتبال یاد کرد و گفت: این نمایندگان به لزوم رعایت و ضوابط ،مقررات و آیین نامه ها نظارت دارند.

نماینده سازمان بازرسی کل کشورخاطرنشان کرد: مسائل مالی، گردش مالی و مواردی از این دست خیلی مهم است. مردم به این گونه مسائل توجه بسیاری دارند. به همین خاطر سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مسائل مالی نسبت به فعالیت باشگاهها توجه بیشتری خواهد داشت.

کوهستانی نژاد درادامه تاکید کرد: قرارداد بازیکنان آنچه که در فدراسیون فوتبال به ثبت می رسد باید شفاف باشد باشگاهها باید رقمی را که به بازیکن و مربیان پرداخت می کنند باید به صورت دقیق و شفاف در قرار آنان ذکر کنند.

وی در این خصوص به ذکر مثالی پرداخت و گفت: متاسفانه طی بررسی هایی که از فعالیت باشگاهها در لیگ ششم داشتیم یکی از باشگاهها قرارداد 450 میلیونی یک بازیکن را در 2 قرارداد 22 میلیون تومانی ثبت کرده بود که واقعا جای تعجب دارد که چنین قراردادی به ثبت رسیده است.

نماینده سازمان بازرسی کل کشور در پایان تصریح کرد: در لیگ هفتم مواردی از این دست تاکنون مشاهده نشده است ما گردش جریان مالی باشگاهها و نحوه هزینه های آنها رامد نظر قرار می دهیم و بر شفافیت آن تاکید داریم.