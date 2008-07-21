مصوبات ساختاری دور اول سفر دولت به استان مرکزی پیشرفت مناسبی ندارد

عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: طرح هایی چون، سدکمال صالح، انتقال آندسازی کارخانه آلومینیم سازی به خارج از اراک، خروج لوله های نفت از داخل شهر اراک و سنجان، راه اندازی فاز دو و سه طرح نوسازی آلومینیم ایران و اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک از جمله این طرحهاست که علیرغم تلاشهای استان به نقطه قابل قبول نرسید.

وی با اشاره به اینکه سدکمال صالح برای جبران عقب ماندگی عمرانی برای رسیدن به برنامه پیش بینی شده نیازمند 27 میلیارد تومان است، خاطر نشان کرد: در راستای اجرای طرح جامع کاهش الودگی هوای اراک باید هر سال 20 هزار متر مربع فضای سبز ایجاد شود که ردیف اعتباری در سال جاری برای این طرح پیش بینی نشده است.

نماینده مردم اراک در مجلس عدم ایجاد بیمارستان سوانح و سوختگی را از دیگر برنامه های اجرا نشده خواند و اضافه کرد: استان مرکزی استانی صنعتی است و نیازمند توسعه در بخش درمان است.

رجایی، با اشاره به اینکه آن بخش از مصوباتی که از بودجه های ستانی تامین شده پیشرفت خوبی داشته است، اظهار داشت: آن بخش که از بودجه های استانی و رئیس جمهور بوده در استان محقق شده اما بخشها و مصوباتی که از بودجه های وزارتخانه ها و در قالب ملی بوده است کاری چندانی پیش نرفته است.

وی با تاکید بر اینکه استان مرکزی از استانهای مهم و مولد در حوزه صنعت، کشاورزی و نیروی انسانی در کشور است، گفت: استان مرکزی استانی دانشگاهی و کارگری است و صنایع متعدد این استان در کنار تولیدات کشاورزی و نیروی انسانی خدمات شایانی به کشور دارند و ضروی است حداقل از این منظر به نیازهای اساسی استان توجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سفر اول دولت به استان مرکزی بهار 85 صورت گرفته این سفر دارای 60 مصوبه و بیش از 100 زیر پروژه بود که به گفته مقامات استان، بیش از 90 درصد مصوبات استان محقق شده است.