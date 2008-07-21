پاسخ انگلیس و مصر را با صعود به جام جهانی می دهیم

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن انتقاد از رفتارغیرحرفه ای باشگاه چارلتون انگلیس و تیم ملی فوتبال مصر در امتناع از دیدار با تیم ملی ایران علیرغم توافقات قبلی اظهار داشت: چنین رفتارهای غیرحرفه ای از سوی کشورهایی که خود را مهد دموکراسی و پایبند به قانون می دانند، پذیرفته نیست و دخالت دادن مسائل سیاسی در ورزش با روح فوتبال و بازی جوانمردانه منافات دارد.

تاج تصریح کرد: امروز دنیا از فوتبال به عنوان ابزاری برای نزدیکی و دوستی بین ملتها استفاده می کند و متاسفم که این دو کشورصاحب تمدن هنوز با اینگونه رفتارها محیط پاک ورزش را به مسائل سیاسی آلوده می کنند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با رد ادعای مسئولان فوتبال چارلتون انگلیس مبنی برمطرح نشدن پیشنهاد برگزاری دیدار دوستانه این تیم با تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: چنین ادعایی کذب محض است و پیشنهاد برگزاری این دیدارحداقل یک ماه پیش مطرح و موافقت های ضمنی برای برگزاری آن انجام شده بود. ضمن اینکه قرارداد برگزاری دیدار با تیم ملی مصر نیز به امضای مسئولان فوتبال دو کشور رسیده بود و عدم پایبندی به تعهدات رسمی برازنده این کشور نیست.

وی یادآورشد: مسائل سیاسی تنها علت لغو این دو دیدار بود و متاسفانه هنوز هم سایه مسائل سیاسی بربسیاری از مناسبات بین کشورها سنگینی می کند.

تاج تاکید کرد: فدراسیون فوتبال ایران با دیدگاهها و اعتقادات مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران همراه و همگام است و تحت هیچ شرایطی دست از آرمانها و اهداف بلند خود برنخواهد داشت و اینگونه فشارها خللی درعزم و اراده و اهداف بلند مردم ایران در مبارزه با استکبارجهانی ایجاد نخواهد کرد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه این فدراسیون رایزنی های خود را برای جایگزین کردن حریفان تدارکاتی آغازکرده است ، اظهار داشت : با توجه به شرایط دشوارمحیطی و به رغم برخی کارشکنی ها برای تحت فشار قراردادن ایران ، فدراسیون فوتبال با جدیت رایزنی های خود را برای یافتن حریفان تدارکاتی مناسب آغاز کرده است و اطمینان داشته باشید تیم ملی با بهترین تدارک مهیای مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی خواهد شد .

وی در پایان با مطلوب توصیف کردن شرایط تیم ملی در کمپ ماربلای اسپانیا یادآور شد: در گفتگویی که با علی دایی داشتم وی از هر نظر نسبت به شرایط تمرینی و اردوی تیم ملی ابراز رضایت داشت و عنوان کرد که بازیکنان تیم ملی رقابت فشرده و نزدیکی در تمرینات دارند و این اردو باعث شد تا کادر فنی شناخت لازم را از وضعیت آمادگی بازیکنان تیم ملی بدست آورد .

تاج اظهار داشت : تیم ملی تا فردا تمرینات خود را در کمپ ماربلا پیگیری خواهد کرد و برای برپایی مرحله دوم اردوی خود و برگزاری دو دیدارقطعی در کشور چک روز دوشنبه عازم این کشورخواهد شد.