برنامه های فرهنگی ایران برای المپیک / نمایندگان 5 دستگاه عازم پکن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مسابقات المپیک 2008 چین بهترین فرصت بر ای شناساندن میراث و فرهنگ ایرانی به جمعیت مشتاق جهان و به خصوص گردشگرانیست که در آن زمان پکن را به عنوان محل اقامت خود انتخاب می کنند. مسئولان سازمان تربیت بدنی در دفتر فرهنگی نیز از این موضوع غافل نبوده و برنامه های متنوعی را در چندین محور جهت اجرا در پکن در نظر گرفته اند.

معرفی موسیقی سنتی و محلی ایران همراه با سرود به صورت اجرای زنده، ارائه صنایع دستی ایران (مینیاتوری، فرش بافی، نقاشی و ...) در قالب برگزاری نمایشگاه، پخش برخی از فیلم های سینمایی ایران به زبان یا زیر نویس انگلیسی یا چینی از جمله این برنامه هاست.

همچنین با راه اندازی یک رستوران کوچک غذاهای معروف و اغلب سنتی ایرانی برای علاقمندان طبخ می شود، ضمن اینکه قرار است ورزش زورخانه ای که سمبل ورزش ایران بوده و به نوعی یادآور جوانمردی و پهلوانی نیز است برای علاقمندان اجرا می شود.

سازمان تربیت بدنی در جهت طراحی و اجرای این برنامه از حمایت و همراهی مسئولان وزارت ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان ارتباطات اسلامی و سازمان گردشگری بهره گرفته است.

نمایندگان این نهادها به همراه عبدالرضا ساور (معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی) جمعه شب عازم پکن شدند تا هماهنگی های نهایی را با مسئولان برگزاری مسابقات المپیک جهت اجرای این برنامه در فضاهای مناسب انجام دهند.

برگزارکنندگان پیکارهای المپیک 2008 چین حدود 30 منطقه خارج از دهکده المپیک را برای ارائه برنامه های حاشیه ای تیم های شرکت کننده در نظر گرفته اند.

برنامه های فرهنگی ایران در پکن همزمان با آغازمسابقات المپیک آغازمی شود و حداقل به مدت 10 شب ادامه خواهد داشت.