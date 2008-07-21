  1. سیاست
باباجان :

ترکیه میان ایران و غرب وساطت نمی کند/ آنکارا تسهیل کننده مذاکرات است

وزیر امور خارجه ترکیه امروز اعلام کرد که هم ایران و هم غرب از آنکارا خواسته اند تا برای تسهیل روند مذاکرات هسته ای تلاش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"علی باباجان" با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت : هیچ دلیلی برای بدبینی درباره رسیدن به راه حل در پرونده هسته ای ایران وجود ندارد.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به مذاکرات روز شنبه 29 تیر ایران و غرب در ژنو، اظهار داشت : هم جلیلی و هم سولانا اعلام کرده اند که تا چند هفته دیگر، این مذاکرات را از سر خواهند گرفت و ما تا آن تاریخ به ارتباطات خود با هر دو طرف ادامه می دهیم. این درخواستی است که از جانب هر دوی آنها (ایران و غرب) مطرح شده است. ما در این مذاکرات وساطت نمی کنیم، بلکه نقش آنکارا در این میان فقط تسهیل مذاکرات میان ایران و غرب است.  

باباجان در ادامه با بیان اینکه شکاف عمیقی از بی اعتمادی میان ایران و غرب در پرونده هسته ای وجود دارد، خاطر نشان کرد : ترکیه تلاش می کند تا هرگونه برداشت غلط را بر طرف کرده و امکان رسیدن به فهمی بهتر بر اساس منافع مشترک را آسانتر کند. 

این در حالی است که باباجان شب گذشته با "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرده بود.

جلیلی در مسیر بازگشت از ژنو در توقف کوتاهی در استانبول با وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرده بود.

