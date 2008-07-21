ترکیه میان ایران و غرب وساطت نمی کند/ آنکارا تسهیل کننده مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"علی باباجان" با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت : هیچ دلیلی برای بدبینی درباره رسیدن به راه حل در پرونده هسته ای ایران وجود ندارد.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به مذاکرات روز شنبه 29 تیر ایران و غرب در ژنو، اظهار داشت : هم جلیلی و هم سولانا اعلام کرده اند که تا چند هفته دیگر، این مذاکرات را از سر خواهند گرفت و ما تا آن تاریخ به ارتباطات خود با هر دو طرف ادامه می دهیم. این درخواستی است که از جانب هر دوی آنها (ایران و غرب) مطرح شده است. ما در این مذاکرات وساطت نمی کنیم، بلکه نقش آنکارا در این میان فقط تسهیل مذاکرات میان ایران و غرب است.

باباجان در ادامه با بیان اینکه شکاف عمیقی از بی اعتمادی میان ایران و غرب در پرونده هسته ای وجود دارد، خاطر نشان کرد : ترکیه تلاش می کند تا هرگونه برداشت غلط را بر طرف کرده و امکان رسیدن به فهمی بهتر بر اساس منافع مشترک را آسانتر کند.

این در حالی است که باباجان شب گذشته با "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرده بود.

جلیلی در مسیر بازگشت از ژنو در توقف کوتاهی در استانبول با وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرده بود.