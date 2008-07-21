شرایط شرکت در آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، شرکت در آزمون جامع پیش کارورزی، منوط به موفقیت در آزمون کلیه بخشها و درسهای طی شده در مرحله کارآموزی بالینی بوده و نمره قبولی در هر یک از دروس نظری، کارآموزی بالینی و بخشهای مربوط به مرحله سوم آموزش پزشکی 12 از 20 است.

اخذ میانگین کل 14 در مرحله سوم جهت شرکت در آزمون پیش کارورزی الزامی و جزو شرایط شرکت در آزمون مذکور است. چنانچه نمرات تعدادی از دروس و بخش هایی که دانشجو گذارنده و در امتحانات آنها شرکت کرده است، در زمان معرفی به آزمون جامع اعلام نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شرکت می کند و در صورتی که بعد ازاعلام نمره، دانشجو در آن درس یا بخش مردود شده باشد یا علیرغم قبولی میانگین کل مرحله مربوط به حدنصاب نرسیده باشد و واجد شرایط شرکت در آزمون نبوده است، نتیجه آزمون وی کان لم یکن خواهد بود و آزمون مذکور جزو دفعات شرکت در آزمون او محاسبه نخواهد شد و تا کسب نمره قبولی در درس یا بخش مردودی و همچنین کسب میانگین لازم، اجازه شرکت در آزمون جامع بعدی را حتی به صورت مشروط نخواهد داشت.

غیبت غیر موجه در آ‍زمون جامع پیش کارورزی به منزله یک نوبت شرکت در آزمون محسوب می شود. مسئولین آموزشی دانشگاهها موظفند از ثبت نام افراد غیر واجد شرایط، خودداری کنند در غیر این صورت مرکز سنجش آموزش پزشکی پاسخگو نخواهد بود.

حدنصاب نمره قبولی برای امتحانات پیش کارورزی 70 درصد میانگین نمرات 5 درصد افرادی است که بالاترین نمره امتحان را در سطح کشور کسب کرده اند. سئوالات امتحان بر مبنای سرفصل دروس مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی طرح خواهد شد.

دانشجویان متقاضی شرکت در دیگر دانشگاههای علوم پزشکی باید از طریق دانشگاه مبدا به دانشگاه مورد نظر معرفی شده و پس از تائید از طریق دانشگاه مقصد به این مرکز معرفی شوند. احراز هویت این قبیل دانشجویان باید از طریق دانشگاه مقصد صورت پذیرد. معرفی دانشجویان تنها از طریق معاونت آموزشی دانشگاهها صورت گیرد و هرگونه معرفی از سایر مراجع فاقد اعتبار خواهد بود.

بر اساس مصوبه دوازدهمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مدت زمان آزمون جامع پیش کاروزی در دوره دکتری عمومی پزشکی برای دانشجویان جانباز با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تائید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، حداکثر تا 25 درصد مدت زمان معمول قابل افزایش است که دانشگاهها باید لیست این افراد را که به تائید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد به هنگام ارسال لیست اسامی دانشجویان به این مرکز ارسال کنند.

پس از برگزاری امتحان دفترچه و کلید سئوالات در اختیار دانشجویان قرار می گیرد و دانشجویان حداکثر سه روز تا تاریخ 9 شهریورماه سال جاری فرصت خواهند داشت اعتراضات و اشکالات احتمالی را بر اساس فرمی که در صفحه آخر پرسشنامه درج شده است ارسال کنند. به اعتراضاتی که پس از این تاریخ ارسال شود، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نمی شود.

چهلمین آزمون جامع پیش کارورزی دانشجوبان پزشکی روز پنجشنبه 7 شهریورماه سال جاری به صورت سراسری برگزار می شود.