استقبال جبهه مشارکت از دیپلماسی کشور در مذاکرات ژنو

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی خبر داد مذاکرات دیپلماتیک در ژنومهمترین موضوع مورد بحث در نشست دفتر سیاسی این جبهه بود.

از نظر اعضای این دفتر اگر چه افق این مذاکرات چندان روشن نیست ولی چنانچه این مذاکرات راه برون رفتی از وضعیت نامناسب فعلی بیابد و درحکم بازگشت به سیاست اصول تنش زدایی دولت اصلاحات درعرصه سیاست خارجی تلقی شود،‌ می تواند گام آغازینی در واقع گرایی و دور اندیشی باشد.

دفترسیاسی جبهه مشارکت با اشاره به مفاد بیانیه این تشکل درآغاز دولت نهم درباره دیپلماسی هسته ای و روند طی شده درمذاکرات ژنو آورده است اکنون پس از دوسال ظاهرا حقانیت مفاد آن بیانیه بر اولیای امر آشکار گشته است که اگر چنین باشد می تواند مورد استقبال قرار گیرد .

اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنان برتعامل با نظام بین الملل و تنش زدایی در این عرصه تاکید می کنند و بر این اساس باور دارند که موضوع هسته ای نیز از این رهگذر با فرض تاکید بر حقوق حقه ملی قابلیت حل و فصل دارد.

بنا بر این گزارش دفتر سیاسی جبهه مشارکت در همین راستا همچنان بر رفع موانع همگرایی ملی در عرصه داخلی تاکید می کند و خواستار آن است که هیچ نکته اساسی در مذاکرات از معرض صاحبان اصلی کشور یعنی مردم پوشیده نماند.