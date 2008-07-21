  1. هنر
  2. سایر
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۰

وفایی به مهر خبر داد:

62 استاد و دانشجوی خارجی برای فارسی‌آموزی به ایران می‌آیند

62 استاد و دانشجوی خارجی برای فارسی‌آموزی به ایران می‌آیند

شصت و دومین دوره آموزشی دانش افزایی مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی هفته آینده با حضور 62 نفر از دانشجویان و اساتید خارجی برگزار می شود.

عباسعلی وفایی رئیس مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یکی دیگر از دوره های دانش افزایی برای دانشجویان و اساتید خارجی در ایران خبر داد و گفت: شصت و دومین دوره آموزشی دانش افزایی از هفته آینده و با حضور 62 نفر از دانشجویان و اساتید خارجی کشورهای اروپایی و آسیایی آغاز می شود.

وی بدون اشاره به اسامی اساتید و یا دانشجویان دعوت شده به این دوره، افزود: ملیت این افراد ایتالیایی، لهستانی، آلمانی، هندی، ترک، قزاق، قرقیزی، روس، اوکراینی، مجار و... است. نیمی از این دانشجویان و اساتید از کشورهای اروپایی به ایران خواهند آمد.

وفایی اضافه کرد: زمان این دوره یک ماه است و در این مدت دوره های مختلفی از جمله ایران شناسی، آموزش زبان فارسی، متون نظم و نثر کلاسیک فارسی، ادبیات معاصر فارسی و کلاس های فوق برنامه برای دانشجویان مذکور برگزار می شود. همچنین برنامه هایی از قبیل تورهای فرهنگی و مسافرت به شهرهای فرهنگی و مذهبی و توریستی ایران از جمله اصفهان و شیراز برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی گفت: 62 استاد و دانشجویی که دعوت شده اند، از جمله فعال ترین افراد در حوزه گسترش مرزهای زبان فارسی به کشورهای دیگرند و ما از طریق سفارتخانه ها و رایزنی های فرهنگی مان در این کشورها، از آنها برای شرکت در این دوره دعوت به عمل آورده ایم.

کد خبر 719574

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها