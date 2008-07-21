عباسعلی وفایی رئیس مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یکی دیگر از دوره های دانش افزایی برای دانشجویان و اساتید خارجی در ایران خبر داد و گفت: شصت و دومین دوره آموزشی دانش افزایی از هفته آینده و با حضور 62 نفر از دانشجویان و اساتید خارجی کشورهای اروپایی و آسیایی آغاز می شود.

وی بدون اشاره به اسامی اساتید و یا دانشجویان دعوت شده به این دوره، افزود: ملیت این افراد ایتالیایی، لهستانی، آلمانی، هندی، ترک، قزاق، قرقیزی، روس، اوکراینی، مجار و... است. نیمی از این دانشجویان و اساتید از کشورهای اروپایی به ایران خواهند آمد.

وفایی اضافه کرد: زمان این دوره یک ماه است و در این مدت دوره های مختلفی از جمله ایران شناسی، آموزش زبان فارسی، متون نظم و نثر کلاسیک فارسی، ادبیات معاصر فارسی و کلاس های فوق برنامه برای دانشجویان مذکور برگزار می شود. همچنین برنامه هایی از قبیل تورهای فرهنگی و مسافرت به شهرهای فرهنگی و مذهبی و توریستی ایران از جمله اصفهان و شیراز برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی گفت: 62 استاد و دانشجویی که دعوت شده اند، از جمله فعال ترین افراد در حوزه گسترش مرزهای زبان فارسی به کشورهای دیگرند و ما از طریق سفارتخانه ها و رایزنی های فرهنگی مان در این کشورها، از آنها برای شرکت در این دوره دعوت به عمل آورده ایم.