تعداد آثار ثبتی استان لرستان از مرز دو هزار اثر خواهد گذشت

عطا حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان خرم آباد اظهار داشت: در سال 87 همچون سه سال گذشته پروژه های بررسی و شناسایی آثار تاریخی را در دستور کار خود داریم.

وی با تاکید بر ضرورت فعال شدن بیش از پیش این پروژه ها عنوان کرد: در حال حاضر پژوهشگران این سازمان در بیش از 30 منطقه استان در حال مطالعه و بررسی آثار تاریخی هستند.

دبیر شورای ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان با اشاره به دو برابر شدن پروژه های ثبت شده لرستان در فهرست آثار ملی طی سالهای اخیر، بیان داشت: هدف از مطالعات انجام شده ثبت آثار تاریخی لرستان در فهرست آثار ملی و تهیه نقشه باستان شناسی کشور است.

حسن پور افزود: علاوه بر این در سطح 9 شهرستان استان لرستان پروژه های تعیین حریم آثار ثبت شده را آغاز خواهیم کرد که انتظار می رود طی این عملیاتها بیش از 400 اثر از آثار تاریخی استان لرستان تعیین عرصه و حریم شوند.

وی با اشاره به دیگر فعالیتهای این شورا پیرامون کاوشهای باستانشناسی در مناطق مختلف لرستان، خاطرنشان کرد: لرستان در حال حاضر با بیش از 1560 اثر تاریخی ثبتی جایگاه سوم را در کشور داراست.

دبیر شورای ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان ادامه داد: همچنین این استان توانست در سال 85 رتبه دوم و در سال گذشته رتبه سوم کشور را در ثبت آثار تاریخی به خود اختصاص دهد.