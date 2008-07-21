  1. هنر
۳۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۹

انتقاد رئیس جمهور اوکراین از اسرائیلی خواندن نویسنده کشورش

"ویکتور یوشچنکو" رئیس جمهور اوکراین از "ساموئل یوسف اگنون" برنده نوبل ادبی سال 1966 تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، ویکتور یوشچنکو در مراسم صد و بیستمین سالگرد تولد این نویسنده و شاعر اوکراینی گفت: "اگنون" نویسنده ای بود که زندگی اش در اوکراین - به ویژه در دوران کودکی - الهام بخش خلق بهترین آثارش بود.

ساموئل یوسف اگنون

وی در ادامه با لحنی انتقادی گفت: این نویسنده در اوکراین متولد شد و سالهای زیادی را در این دیار به سر برد اما بعدها به فلسطین مهاجرت کرد و مدتی هم در آنجا زیست ولی به هنگام دریافت جایزه نوبل، او را یک شهروند اسرائیلی نامیدند؛ این در حالی بود که موضوع و محل داستانها و اشعار اگنون به اوکراین مربوط می شد.

ساموئل اگنون در سال 1887 متولد شد. او در 15 سالگی مجموعه اشعارش را منتشر کرد. اولین داستان او "زنان از دست رفته" نام داشت که در عرض چند سال به زبانهای مختلف ترجمه شد. "خیمه عروسی"، "یک داستان ساده"، "پارسال" و... عناوین دیگر داستانهای اوست. وی در سال 1970 درگذشت.

