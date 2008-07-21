به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشست "سازوکار تدوین اصطلاح‌نامه تاریخ پزشکی دوره اسلامی" که روز گذشته در سرای اهل قلم خانه کتاب برگزار گردید دکتر مازیار امیر حسینی در یک بحث تئوریک به تبیین ریشه‌های هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی اصطلاح‌نامه پزشکی پرداخت و گفت: اگر مفاهیم در ذهن انسان ارتباط پیدا می‌کنند و با هم مرتبط می‌شوند و قدرت تکلم را برای انسان ایجاد می‌کنند به همین نسبت ارتباط میان واژه‌ها که در یک شبکه معنائی در اصطلاح نامه محقق می‌شود زبانی فراهم می کند برای تکلم اسناد و مدارک.

وی سپس افزود: اگر ما چند اصطلاح‌نامه خرد داشته باشیم که با هم در ارتباط باشند یک اصطلاح نامه کلان ایجاد می‌شود که هم در شکل‌گیری و هم در نوعش وحدت دارد. حال اگر چند اصطلاح‌نامه کلان داشته باشیم و اینها در یک بستر مفهومی با هم ارتباط داشته باشند و اصطلاحاتشان با هم متحد شوند و ارتباطشان با یک فایل اسناد و مدارک برقرار شود یک فرا اصطلاح نامه ایجاد می‌شود.

امیر حسینی در ادامه گفت: در اصطلاح‌نامه ما باید وارد تفکر هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی شویم چرا که در اینها وحدت عین کثرت متجلی می شود. مفهوم هستی از فراگیرترین مفاهیمی است که درک انسانی می‌تواند از نهاد خود داشته باشد. شناخت هستی سرسلسله علوم و مبدا همه شناخت هاست، یعنی لازمه ورود به معرفت شناسی ، هستی شناسی است. مفهوم هستی در مبادی یک علم طرح می شود نه در مسائل آن بنابراین اگر تصمیم داشته باشیم در مسائل یک حوزه وارد شویم مانند تاریخ پزشکی دوره اسلامی حتما باید مقوله هستی را در نظر بگیریم.

وی اظهار داشت: بحث هستی شناسی که اینجا داریم از فلسفه ایرانیان باستان اخذ شده است که سهروردی از آن تأثیر می‌پذیرد و پس از آن وارد اندیشه‌های میرداماد و سرانجام ملاصدرا می‌شود. در رأس هرم مراتب هستی، سرمد قرار دارد و پس از آن دهر و بعد زمان. سرمد به منزله ظرف است برای ذات باری تعالی و اسماء و صفات او، در این عالم ظرف و مظروف یکی است و به منزله نور است. دهر به منزله برزخ عالم سرمدی با عالم مادی است که ایرانیان باستان آن را مینو می‌نامیدند و زمان نیز عالم کون و فساد است که از طرف ایرانیان باستان گیتی نام گرفته است.

امیر حسینی گفت: اهداف هستی‌شناسی در تدوین اصطلاح‌نامه پزشکی سه تا است. اول، ترسیم نگرش مشترک ایرانیان و مسلمانان به مقوله هستی. دوم، تجریه و تحلیل تفاوتهای بنیادین در تشریح ساختار یک حوزه علمی میان ایرانیان و سایر ملل و سوم، دستیابی و تدوین مبانی نظری منحصربفرد بومی و ملی برای یک علم ملی.

وی ادامه داد: گردآوری واژگان براساس مراتب سرمد و دهر و زمان خواهد بود و تقدم و تأخر آنها هم همینطور. نقطه آغاز حرکت هم بر مبنای تفکر هستی‌شناختی است. بنابراین اصطلاحات بهداشتی که در آیات و روایات و احادیث وجود دارند، مقدم بر اصطلاحاتی خواهند بود که در حوزه پزشکی ایرانی اسلامی مورد نظر قرار خواهند گرفت. معرفت‌شناسی در واقع شکل‌گیری علم است،جایگاه معرفت شناسی در هرم هستی در مرتبه زمان است یعنی جایی که ما زندگی می کنیم و در مقطع هرم معرفت‌شناسی ، پدیده‌های بنیادی وپدیده قرار دارند. پس از آن داده، بعد اطلاعات، سپس دانش و در رأس آنها خرد قرار دارد. در هرم هستی‌شناسی حرکت انا لالله است و در هرم معرفت شناسی انا الیه راجعون.

امیر حسینی اظهار داشت: در اصطلاح‌نامه پزشکی پدیده‌ها شامل ارکان و مزاج است، داده‌ها شامل علائم بیماری هاست و نتایج درمان ، تاثیر محاسباتی دارو هاست. اطلاعات پزشکی شامل اندامها، بیماری شناسی، درمان ، ابزارهای پزشکی و داروشناسی است. دانش پزشکی شامل مفاهیمی است که به نحوی با کاربری کردن اطلاعات پزشکی و ترویج آن در ارتباط است یعنی درمان و پیشگیری. خرد با این تعریف که دانش اخلاقی نقش خرد را دارد ، اخلاق پزشکی نقش خرد را بازی می کند و خرد حلقه واسط بین عوالم معنوی سرمدی و دهری با عالم مادی زمانی است.