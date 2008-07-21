ایران دو نماینده در جشنواره مایکل مور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی جشنواره اعلام کرد چهارمین جشنواره فیلم تراورس سیتی از 29 ژوئیه تا سوم اوت (هشتم تا 13 مرداد) در ایالت میشیگان آمریکا برگزار می‌شود.





صحنه‌ای از فیلم "بودا از شرم فروریخت"

"بودا از شرم فروریخت" مخملباف روز دوم اوت (12 مرداد) در دو نوبت و "باد دبور" رسول‌اف 31 ژوئیه (10 مرداد) در یک نوبت در بخش "فیلم‌های کسانی که می‌خواهند ما را بکشند" به نمایش درمی‌آیند.

"جنگ، عشق، خدا و جنون" محمد الدراجی تولید مشترک عراق، هلند، فلسطین، سوئد و بریتانیا، فیلم اردنی "خلبان ابورائد" ساخته امین مطالقه و فیلم پاکستانی "شام با رئیس جمهور: سفر یک ملت"، دیگر فیلم‌های بخش "فیلم‌های کسانی که می‌خواهند ما را بکشند" هستند که عنوان آن توهین‌آمیز به نظر می‌رسد.

بودا از شرم فروریخت" تولید مشترک ایران و فرانسه، سال 2007 جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم سن سباستین را دریافت کرد و در جشنواره فیلم برلین برنده جایزه خرس بلورین بهترین فیلم بلند بخش "سنین کودکستان به بالا" شد. این فیلم اخیرا در بخش "چشم‌انداز دیگر" جشنواره فیلم کارلووی واری نیز به نمایش درآمد.

داستان درباره تلاش طاقت‌فرسای یک دختر جوان افغان است که همزمان با تخریب مجسمه‌های بودا در افغانستان می‌کوشد درس بخواند. "باد دبور" نیز به تازگی در ششمین دوره جشنواره سیلورداکز در واشینگتن دی سی پخش شد.

این فیلم درباره آدم‌هایی است که هر یک به نوعی با ماهواره و مسائل مربوط به آن در جامعه ایران سر و کار دارند. "باد دبور" در جشنواره سینما حقیقت و چهارمین جشن تصویر هنرمند نمایش داده شد. رسول‌اف دو فیلم بلند "گاگومان" و "جزیره آهنی" را در کارنامه دارد.

جشنواره فیلم تراورس سیتی یک سازمان خیریه، آموزشی و غیرانتفاعی است که به گفته برگزارکنندگان آن به نمایش "فیلم‌های عالی" اختصاص دارد. این جشنواره به همت مایکل مور، خالق فیلم‌هایی چون "بولینگ برای کلمباین" و فارنهایت 911" و با همکاری جان رابرت ویلیامز عکاس اهل میشیگان و داگ استنتن نویسنده نیویورک تایمز راه‌اندازی شد.

لری چارلز و تری جرج فیلمسازان آمریکایی، دیگر اعضاء هیئت مدیره این جشنواره هستند. جشنواره فیلم تراورس سیتی سال 2007 حدود 80 هزار تماشاگر و 100 برنامه نمایش فیلم داشت. جشنواره امسال با فیلم "ویکی کریستینا بارسلونا" وودی آلن آغاز می‌شود و با "هملت 2" اندرو فلمینگ به پایان می‌رسد.