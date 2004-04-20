قراردادم با پگاه شيراز به پايان رسيد

بهروزنجاريان بازيكن تيم بسكتبال پگاه شيرازبا بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرگزاري" مهر" اظهارداشت: پس ازپايان ليگ برتردر سال گذشته به تهران بازگشتم وتمريناتم را بصورت انفرادي ادامه دادم تا ازآمادگي هاي لازم دورنشوم ودرسالجاري بتوانم بهتراز سال گذشته به ميدان بروم.

نجاريان با بيان اين مطلب كه با پيشنهادهايي ازسوي يكي دوتيم روبروبوده است، يادآورشد: من سعي خواهم كرد تا بيشترروي پيشنهاداتي فكركنم كه تيمهاي تهراني ارايه مي دهند. چون دراين صورت ازمسافرتهاي پي درپي فارغ مي شوم ودقت بيشتري را مي توانم به تمرين بپردازم.