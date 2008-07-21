12 نمایش در مرحله نهایی هفتیمن جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز

عبید رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: از میان 46 اثر رسیده به دبیرخانه هفتمین جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز چهار نمایش به صورت قطعی و شش نمایش نیز به صورت مشروط جواز حضور در مرحله نهایی این جشنواره را کسب کردند.

وی افزود: در این میان دو نمایش نیز جهت حضور در بخش جنبی انتخاب شدند که با توجه به اینکه اکثر نمایش های ارائه شده به جشنواره از سطح کیفی پائینی برخوردار بودند دست هیئت داوران برای انتخاب آثار بیشتر بسته بود.

رئیس هیئت داوران بازبین هفتمین جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز عنوان کرد: با توجه به وجود آیین های غنی و وجود خرده نمایش ها در مناطق کردنشین انتظار داشتیم شاهد کارهای قوی تری از هنرمندان محلی باشیم که متاسفانه این چنین نشد.



متاسفانه حضور مناطق کردنشین در جشنواره چندان قوی نیست و هنرمندان بومی کردستان و استانهای همجوار نمایشهای در خور توجهی نداشتند. رئیس هیئت داوران بازبین هفتمین جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز

رستمی با اشاره به حضور نمایش های از استان های غیر کرد زبان کشور تصریح کرد: متاسفانه هنرمندان بومی کردستان و استان های همجوار نمایش های در خور توجهی نداشتند در حالی که نمایش های رسیده از سایر استان های کشور به مراتب از لحاظ کیفیت برتر و بهتر بود.

وی خاطرنشان کرد: از انجمن های نمایش شهرستانهای استان به ویژه شهرستان سقز انتظار می رود با برنامه ریزی صحیح ضمن برگزاری دوره های مختلف آموزشی و دعوت از هنرمندان صاحب سبک استان تلاش نماید تا سطح نمایش های حاضر در این جشنواره در دوره های آینده بالاتر رود.

رستمی بیان داشت: البته دلیل اصلی افت نمایش های این دوره از جشنواره به توقف سه ساله در برگزاری آن نیز مربوط است که امیدواریم با توجه به همت ویژه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از امسال شاهد برگزاری منظم جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز باشیم.

رستمی در پایان با اشاره به زمان برگزاری هفتمین جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز یادآور شد: مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و عوامل اجرای برگزار کننده در تلاشند که قبل از آغاز ماه مبارک رمضان هفتیمن جشنواره سراسری تئاتر کردی سقز برگزار شود.

اعضای هیئت داوری بازبین هفتیمن جشنواره سراسری تئاتر کردی مریوان آقایان "عبید رستمی"، "فاتح بادپروا" و "علی ظفر قهرمانی" بودند.