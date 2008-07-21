مصالحه 531 پرونده خانوادگی در دوایر مددکاری و کلانتری های همدان

سرهنگ پرویز کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، با بیان اینکه در راستای آگاه سازی شهروندان برای تصمیم گیری های منطقی و قانونی در شش کلانتری همدان دوایری تحت عنوان مشاوره و مددکاری با حضورکارشناسان مجرب که دارای مدارک تحصیلی در زمینه های روانشناسی، مشاوره، مددکاری تشکیل شده است، اظهار داشت : این مراکز به شهروندان خدمات مشاوره ای رایگان در زمینه های انتظامی، خانوادگی، روانسنجی، اعتیاد، کودک، حقوقی و ازدواج ارائه می دهند .

وی تصریح کرد : در سه ماهه نخست سال جاری تعداد یک هزار و 119 پرونده در زمینه های خانوادگی و اجتماعی به دوایر مشاوره و مددکاری ارجاع شده که از این تعداد 531 پرونده با راهنمایی های مشاوران این دوایر به صلح و سازش منجر شده و از تشکیل پرونده های قضایی برای آنان جلوگیری شده است .

وی ادامه داد : دوایر مشاوره و مددکاری کلانتری ها برای پیشگیری و کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی و خانوداگی با برخی سازمانها و نهادهای حمایتی از قبیل بهزیستی، کمیته امداد، مراکز درمانی و یا ترک اعتیاد تعامل دارند و مراجعینی که نیاز به خدمات بیشتری داشته باشد را به این سازمان ها معرفی می کنند.

وی افزود : ارائه خدمات روانشناختی و تلاش در افزایش قدرت تصمیم گیری و حل و فصل مشکلات مراجعان و بررسی طلاق و ازدواج های ناموفق، اعتیاد در خانواده و جوانان از وظایف دیگر کارشناسان مستمر در دوایر مشاوره کلانتری است .