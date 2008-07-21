ساختار سنتی نظام اداری باید اصلاح شود

نخستین نشست تخصصی بررسی ابعاد طرح تحول اقتصادی در دانشکده خبر اجرای طرح تحول اقتصادی دولت (

به گزارش خبرنگار مهر، هادی غنیمی فرد امروز درتحول در نظام بانکداری کشور، هدفمند کردن یارانه ها، ایجاد نظام جامع مالیاتی و نظام مند کردن توزیع و واردات کالا) برای شفاف سازی اقتصاد و ایجاد فضای کسب و کار مناسب و رقابتی ضروری دانست و گفت: امید است هر چه سریعتر نسبت به ایجاد این تحول بزرگ نایل شویم.

وی اظهارات دکتر احمدی نژاد پیرامون نظام بانکی را برخواسته از دل تولید کنندگان کشور دانست و گفت: خانه صنعت ومعدن با این اعتقاد که بدون همکاری نظام بانکی امکان فعالیتهای تولیدی در کشور میسر نخواهد بود همواره خواستار تحول در نظام بانکی و ایفای نقش اصلی بانکها در کمک به ساماندهی اقتصاد کشور بود که این خواسته مشروع همواره با مخالفت گروه طرفدار نرخ بالای سود بانکی در حمایت از بهره کشی از پول خام به بهای فلج کردن تولید مواجه شده است.

غنیمی فرد ، خواستار تغییر ساختار سنتی نظام اداری، فرهنگ سازی، ایجاد مرکز آمار مستقل برای اجرای درست طرح تحول اقتصادی شد و گفت: تحولات یارانه ای همچون زلزله ای است که باید آن را تحمل کرد و دولت نیز باید با آن بسازد.

وی تاکید کرد: با عزم ملی می توان اثرات تورمی طرح تحول اقتصادی دولت را به حداقل ممکن رساند.

رئیس خانه صنعت و معدن برخورد جناحی با طرح تحول اقتصادی را جایز ندانست و تاکید کرد: به جای واریز مستقیم پول به حساب افراد، می توان نظام پرداخت حقوق را ساماندهی و پرداختیها از این طریق صورت گیرد.

وی ایجاد نظام کار آمد مالیاتی و بانک اطلاعات جامع مودیان را از خواسته های جامعه صنعتگران کشور برای تحقق عدالت مالیاتی و ایجاد فضای رقابتی سالم در کشور ضروری خواند.

غنیمی فرد گفت: ارائه یارانه در مقطعی از تاریخ با توجه به ضرورتهای جامعه امری قابل قبول بود که متاسفانه با گذشت زمان به ابزاری برای توسعه مصرف گرایی در سطح کشور شده و با انتقال آن به برخی واحدهای تولیدی فضای کسب وکار رقابتی ، مختل و برنامه ریزی برای فعالیت های تولیدی را بامشکلات زیاد مواجه کرده است.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران ساماندهی نظام توزیع و تحول در قانون گمرک کشور را نیز اقدامی اساسی در کمک به تولید و حمایت از مصرف کنندگان خواند و ابراز امیدواری کرد که با ایجاد نظام توزیع توانمند هزینه عرصه کالا به مصرف کنندگان کاهش و از ورود کالاهای قاچاق به چرخه مصرف کشور جلوگیری می شود.