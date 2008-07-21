محمد منوری کاپیتان اسبق تیم برق شیراز به تیم پیام پیوست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خداداد عزیزی سرمربی و قائم مقام باشگاه پیام، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محمد منوری بازیکن صنعت نفت آبادان و کاپیتان اسبق برق شیراز به طور رسمی برای مدت یک سال با تیم پیام قرارداد امضا کرد.

وی خاطرنشان کرد: تیم پیام در مجموع دو بازیکن دیگر می تواند جذب کند.

سرمربی پیام اظهار داشت: تا قبل از شروع لیگ برتر یک بازیکن مهاجم جذب می کنیم و یک جای باقیمانده دیگر را هم نگه خواهیم داشت.

عزیزی افزود: تیم فوتبال پیام فردا برای برپایی یک اردوی شش روزه در تهران مشهد را ترک خواهد کرد.

وی اظهار داشت: کاروان تشویقی و زیارتی بازیکنان و هواداران تیم فوتبال پیام ازطریق هوایی روز گذشته عازم عتبات عالیات در کشور عراق شد.

وی خاطرنشان کرد: این گروه در مدت هشت روزه اقامت خود در اماکن مذهبی و متبرکه شهرهای کربلا و نجف اشرف به زیارت خواهند پرداخت.