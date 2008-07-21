عباسعلی وفایی رئیس مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مجمعی بین المللی با حضور برجسته ترین اساتید زبان و ادبیات فارسی در ماه های آتی خبر داد و گفت: با هماهنگی های صورت گرفته قصد داریم کنفرانس بین المللی اساتید زبان و ادبیات فارسی را در روزهای منتهی به آغاز جشن های سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران برگزار کنیم.

وی درباره هدف از برگزاری این همایش افزود: استادان خارجی رشته زبان و ادبیات فارسی خادمان این زبان و فرهنگ و بوم کشور ما هستند و کنفرانس مذکور نیز برای بررسی نیازهای آنها در جهت گسترش این زبان به کشورهای مختلف جهان و همچنین آشنایی بیشترشان با فضای ادبی و فرهنگی کشور و نیز آشنایی محققین و دانش پژوهان ایرانی با تحولات جدید این عرصه و در نهایت ایجاد رویه ای واحد برای عملی کردن اهداف مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی برگزار خواهد شد.

وفایی اضافه کرد: به همین منظور فراخوانی را در سطح بین المللی برای ارائه مقالات جدید درباره تحولات اخیر زبان فارسی داده ایم و امیدواریم بیش از 120 استادی که در این زمینه با مرکز ما ارتباط دارند به همراه اساتید داخل کشور در این کنفرانس شرکت کنند.

رئیس مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی درباره زمان و مکان همایش مذکور گفت: با توجه به اینکه امسال سی مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است، قصد داریم در روزهای منتهی به آغاز جشن هایی که به این مناسبت در سراسر کشور برگزار می شود، این کنفرانس را برگزار کنیم. هنوز روز آغاز این کنفرانس چهار روزه مشخص نیست اما به احتمال زیاد اواخر آذر و در یکی از دانشگاه های تهران برگزار شود.

وی تاکید کرد: در مدت زمان برپایی این کنفرانس بین المللی اساتید زبان و ادبیات فارسی، برنامه های متعددی برای اساتید مدعو برپا خواهد شد که از جمله آنها دیدارهایی با مسئولین عالی رتبه سیاسی و فرهنگی کشور، بررسی ادبیات مقاومت در سمیناری جداگانه، شرکت دادن اساتید در جشن های سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سفر به برخی مراکز فرهنگی و توریستی خواهد بود.

این مقام مسئول در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: تمام هزینه های ایاب و ذهاب، اقامت، بازدید از اماکن و شهرهای فرهنگی کشور و دیگر برنامه های اساتید مهمان بر عهده مرکز آموزش و گسترش زبان فارسی - وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - است.