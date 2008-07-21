سرانه درآمد جمعیت روستایی در کرمانشاه 450 هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رمضان رویین تن، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ای که با حضور سه تن از نمایندگان استان در مجلس و به منظور بررسی فرصتها و چالشهای بخش کشاورزی استان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی برگزاری این نشست با حضور نمایندگان پیگیری رفع موانع و ارائه پیشنهادات به وزارت جهاد کشاورزی از طریق آنها است.

وی با اشاره به ظرفیتهای بالای بخش کشاورزی استان کرمانشاه، میزان نزولات جوی استان را 12 میلیارد متر مکعب ذکر و خاطرنشان کرد: حجم آب استان 9 میلیارد متر مکعب (7/7 جاری، 3/1 میلیارد متر مکعب زیرزمینی) است که در حال حاضر تنها از 8/1 میلیارد متر مکعب یعنی در حدود 20 درصد آن استفاده می شود.

رویین تن آب فراوان، خاک حاصلخیز و اقلیم متنوع را مهمترین مزیتهای کشاورزی استان دانست و تصریح کرد: ارزش تولیدات کشاورزی کشور 54 هزار میلیارد تومان و استان کرمانشاه 900 میلیارد تومان است.

وی با اشاره به وضعیت موجود کشاورزی استان با نگاه اجمالی به این بخش اظهار داشت: کل تولیدات کشاورزی استان کرمانشاه با 5/1 درصد مساحت کشور و پنج درصد اراضی کشاورزی کشور، چهار میلیون تن است که در کل کشور این میزان 104 میلیون تن محاسبه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به طراحی برنامه ای 10 ساله برای کشاورزی استان از ابتدای برنامه چهارم توسعه، افزود: در استراتژی توسعه کشاورزی استان باید سطوح اراضی آبی از 200 هزار هکتار فعلی به 5/2 برابر و راندمان آبیاری به دو برابر ( از 35 درصد به 70 درصد) افزایش یافت.

وی عنوان کرد: با تحقق برنامه ها می توان تولیدات کشاورزی استان را از چهار میلیون تن فعلی به 12 میلیون تن، اشتغال را به سه برابر، درآمد سرانه را از 450 هزار تومان به حدود دو میلیون تومان و درآمد بهره برداران را از شش به 26 میلیون تومان افزایش دهیم.

رویین تن غالب بودن دیمزارها ( 80 درصد اراضی) و پایین بودن تولید در دیمزارها و کشاورزی سنتی، ضایعات بالا و بهره وری پایین، معیوب بودن زنجیره تولید و آماده نبودن زیر ساختها را از مهمترین مشکلات سد راه توسعه کشاورزی استان برشمرد.

وی با بیان اینکه 80 درصد موفقیت برای توسعه بخش کشاورزی به رفع گلوگاه های تولید بستگی دارد، گفت: با مشارکت مردم باید سرمایه گذاری، هماهنگی، آموزش و ترویج و تحقیقات کاربردی را برای تسهیل امور به کار برد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه با تاکید بر توجه مسئولان و نمایندگان استان به پیشنهادهای کاربردی سازمان، اظهار داشت: اصلاح آیین نامه های اجرایی، پرداخت مسقیم یارانه آبیاری تحت فشار به مجریان، یکپارچه سازی اراضی و افزایش سقف تسهیلات و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی، پذیرش سند اراضی متقاضی به عنوان وثیقه، حذف تعرفه بیمه سهم کشاورزان و ارائه مجوز احداث واحد سرم سازی، پژوهشکده بیوتکنولوژی و بانک ژن و تسریع تهیه اسناد زراعی پیشنهادهای کاربردی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به نمایندگان و مسئولان برای ارائه به مجلس و اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح است.

در ادامه این برنامه تراب یوسفی، مدیر بخش آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان نیز پروژه های پیشنهادی سازمان در استان را احداث 70 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی با اعتبار مورد نیاز دو هزار و100میلیارد ریال، تجهیز و نوسازی 70 هزار هکتار اراضی مدرن با اعتبار مورد نیاز یک هزار و 750 میلیارد ریال، یکپارچه سازی 100 هزار هکتار با اعتبار 100 میلیارد ریال، تجهیز و نوسازی 30 هزار هکتار اراضی سنتی با اعتبار مورد نیاز 900 میلیارد ریال و احداث 300 کیلومتر کانالهای آبیاری با اعتبار مورد نیاز 240 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در راستای این امر احداث ایستگاه های پمپاژ کوچک و تامین آب بیش از 20 هزار هکتار از اراضی استان و توسعه اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار پیشنهاد می شود.

یوسفی با بیان اینکه تمام فعالیتهای زیربنایی در بخش کشاورزی طبق قوانین بودجه ملزم به تامین 20 تا 30 درصد منابع مالی توسط مشارکت بهره برداران است، گفت: کشاورزان استان به دلیل محدودیتهای استان قادر به پرداخت سهم مشارکت نیستند، بنابراین حذف میزان مشارکت بهره برداران گامی موثر در اجرای پروژه های زیربنایی ( آب و خاک) محسوب می شود.

وی یکی از موانع توسعه بخش کشاورزی در استان را تعدد قطعات و مساحت بسیار کم آنها بیان کرد و متذکر شد: رفع این مهم نیاز به یکپارچه سازی اراضی و کاهش تعداد قطعات و ساماندهی واقعی اراضی داشته که در این راه عدم حمایت قانون از این طرح بزرگ و اقتصادی(به معنای واقعی خلا قانون) وجود دارد که نیازمند حمایت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است.

یوسفی خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به کمبود نیروی برق جهت تامین قدرت مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ در مناطق مرزی و کمبود تسهیلات اجرایی سیستمهای آبیاری تحت فشار از دیگر مسائل قابل ذکر در بخش مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان است که باید به آن توجه کرد و برای رفع آن چاره جویی انجام شود.

همچنین در این جلسه منصور شهبازیان معاون صنایع و توسعه روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به مشکلات بخش صنایع تبدیلی، بر لزوم توجه نمایندگان استان در حل این مشکلات تاکید کرد و گفت: تداخل محل استقرار صنایع غذایی در کنار صنایع تبدیلی در شهرکهای صنعتی و دیگر مناطق از دغدغه های بخش صنایع و توسعه روستایی در استان بوده و تقاضا داریم که صنایع تبدیلی در شهرکهای جداگانه ای تفکیک شوند.

وی بی توجهی به صنایع کوچک را از دیگر دغدغه های این بخش خواند و ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی بین صنایع کوچک و بزرگ انسجام و مدیریتی صحیحی بر روی آنها اعمال شود و صنایع تبدیلی نیز در کنار دیگر صنایع کشاورزی تضمین شود.

شهبازیان ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود تک رقمی را از دیگر عوامل توسعه صنایع تبدیلی دانست.

قرار است دو نماینده مردم کرمانشاه و نماینده مردم کنگاور در مجلس که در این جلسه حضور داشتند سخنان و پیشنهادات رئیس و معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان را به وزیر و مسئولان مربوطه انتقال دهند.