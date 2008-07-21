فوتبال ایران روزهای شلوغی خواهد داشت / باشگاه پاس استعلام کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمد نبی در حاشیه نشست امروز مسئولان فدراسیون فوتبال با مدیران باشگاه ها ضمن بیان این مطلب افزود: احتمال می دهم طی 34 هفته مسابقات لیگ برتر تنها یک سوم مسابقات هر یک هفته یک بار برگزار شود و دو سوم مسابقات هر چهار روز یا پنج روز یکبار انجام شود.

نبی با تاکید بر لزوم توجه به مسائل فرهنگی در فوتبال کشور افزود: پس از روی کار آمدن فدراسیون جدید بحث فرهنگی و تشکیل کمیته ای با این نام در فدراسیون فوتبال مورد نظر قرار گرفت و این بخش فعال شد. خوشبختانه اساسنامه برنامه های این کمیته در هیئت رئیسه مورد تایید قرار گرفت و فعالیت های خود را رسما آغاز کرد.

وی در خصوص لغو بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان با باشگاه انگلیسی چارلتون و تیم ملی مصر گفت: به دنبال لغو این بازی ها از سوی تیم چارلتون و فدراسیون فوتبال مصر نامه ای با امضای کفاشیان به رئیس فدراسیون جهانی فوتبال ارسال شد و در این خصوص نقطه نظرات فدراسیون فوتبال کشورمان به مقامات فیفا ارسال شد با توجه به بند سوم اساسنامه فدراسیون ها و باشگاه ها در چند موضوع نمی توانند دخالت کنند که مهمترین آنها ورود به مسائل سیاسی و تبعیض نژادی است.

دبیر فدراسیون فوتبال در خصوص بعضی از بازیکنان مشغول به خدمت توسط باشگاه پاس گفت: باشگاه پاس از زمانی که زیرنظر نیروی انتظامی فعالیت می کرد می توانست متناسب با ضوابط و آئین نامه ها بازیکن جذب کند اما زمانی که این باشگاه به همدان و بخش خصوصی واگذار شده باید از مراجع ذیصلاح استعلام کنیم که آیا این باشگاه می تواند بازیکن سرباز جذب کند؟ در صورت تایید ادعای باشگاه پاس این باشگاه می تواند بدون مشکل از وجود بازیکنان سرباز استفاده کند.