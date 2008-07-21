ارتقای فرهنگ سلامت هدف اصلی اعزام جامعه پزشکی به روستاهای محروم گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ملازم ظهر یکشنبه درجریان اعزام اعضا این جامعه به روستاهای بندر ترکمن افزود : ارتقای آمادگی تیمهای عمومی و تخصصی بسیج جامعه پزشکی و گسترش فرهنگ دینی و روحیه بسیجی را از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

وی اظهار داشت : اعضای جامعه پزشکی تاکنون حدود 400 نفر از اهالی روستاهای محروم بندرترکمن را معاینه و ویزیت رایگان کردند و برخی بیماران برای بررسی بیشتر به مراکز درمانی تخصصی و مجهز اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: درچهارمین مرحله اعزام بسیج جامعه پزشکان استان، اعضای این جامعه به مناطق مرزی شهرستان بندر ترکمن اعزام و به مردم برخی از روستاهای این منطقه خدمت رسانی کردند.

54 درصد جمعیت بیش از یک میلیون و 600 هزار نفری گلستان در 977 روستا به سر می برند.

