انقلاب در دولت نهم به مسیر اصلی خود بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام سید مرتضی اصفهانی ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قاین بر عملی شدن نتایج جلسات این شورا تاکید کرد و افزود: فرهنگ وابسته به دین، مذهب و ملیت اشخاص می باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی قاین با بیان اینکه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی غربیها با راه اندازی جنگ تحمیلی قصد براندازی نظام را داشتند، تصریح کرد: چون از این راه به نتیجه نرسیدند حمله به رسومات و فرهنگ ما را آغاز کردند.

حجت الاسلام اصفهانی با اشاره به تاثیر گذاری صدا و سیما بر فرهنگ مردم از برخی برنامه های این رسانه در خصوص ترویج برخی از فرهنگ های ناصواب انتقاد کرد.

فرماندار قاین نیز در این مراسم ضمن طرح برخی مسائل فرهنگی به منظور برسی در جلسات شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: مسائل فرهنگی به عنوان مسائل پایداری و بنیادی باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

غلامرضا طاهری به تشریح جایگاه فرهنگی انقلاب اسلامی پرداخت و دغدغه های مقام معظم رهبری در خصوص مسائل فرهنگی را یاد آور شد.